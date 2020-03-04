Запад игнорирует переброс Турцией войск в Идлиб, заявили в Минобороны

"Действия же турецкой стороны, перебросившей в нарушение международного права в сирийский Идлиб ударную группировку численностью с механизированную дивизию, чтобы "любой ценой добиться выполнения сочинских соглашений", никто на Западе не замечает", - заявил Конашенков.

"На фоне тотального цинизма и фальшивой озабоченности Запада о гуманитарной ситуации в зоне деэскалации Идлиб только российский Центр примирения враждующих сторон и законное сирийское правительство ежедневно доставляют в освобожденные районы всю необходимую помощь местным жителям", - заявил Конашенков.

"Истерзанные террористами сирийцы даже не подозревали о существовании своих многочисленных псевдозащитников в Европе и США и якобы направляемой им все последние годы обильной гуманитарной помощи", - добавил официальный представитель Минобороны РФ.