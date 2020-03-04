Запад игнорирует переброс Турцией войск в Идлиб, заявили в Минобороны

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Турция в нарушение международного права перебросила в Идлиб свои подразделения, на Западе этого никто не замечает, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По словам генерал-майора, за время действия сочинских соглашений между Россией и Турцией о создании зоны деэскалации Идлиб все официальные запросы РФ в ООН и западные страны остались без ответа. Также с начала февраля Дамаск подвергается обвинениям со стороны Запада в якобы "военных преступлениях", "гуманитарной катастрофе" и "миллионных потоках беженцев" в Идлибе, отметил Конашенков.
"Действия же турецкой стороны, перебросившей в нарушение международного права в сирийский Идлиб ударную группировку численностью с механизированную дивизию, чтобы "любой ценой добиться выполнения сочинских соглашений", никто на Западе не замечает", - заявил Конашенков.
Он отметил, что публичные угрозы уничтожить все подразделения правительственных войск Сирии и вернуть автотрассу М5 под контроль террористов в США и Европе называют якобы "законным правом Анкары на оборону".
"На фоне тотального цинизма и фальшивой озабоченности Запада о гуманитарной ситуации в зоне деэскалации Идлиб только российский Центр примирения враждующих сторон и законное сирийское правительство ежедневно доставляют в освобожденные районы всю необходимую помощь местным жителям", - заявил Конашенков.
"Истерзанные террористами сирийцы даже не подозревали о существовании своих многочисленных псевдозащитников в Европе и США и якобы направляемой им все последние годы обильной гуманитарной помощи", - добавил официальный представитель Минобороны РФ.