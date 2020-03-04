В Якутии изъяли природное золото на 11 миллионов рублей

ФСБ изъяла из незаконного оборота в Бурятии 14 кг природного золота Управление ФСБ России по Бурятии пресекло незаконный оборот золота - изъяло у жителя Красноярского края более 14 килограммов драгоценного металла на сумму более 23 миллионов рублей, сообщил в среду РИА Новости представитель ведомства.