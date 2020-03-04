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2020-03-04T10:31+0300
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В Якутии изъяли природное золото на 11 миллионов рублей
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РИА Новости

В Якутии изъяли природное золото на 11 миллионов рублей

07:01 04.03.2020 (обновлено: 10:31 04.03.2020)
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Природное золото
Природное золото
Природное золото. Архивное фото
ЯКУТСК, 4 мар — РИА Новости. Сотрудники УФСБ в Якутии изъяли у выходца из Армении природное золото на 11 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления.
Сотрудникам УФСБ поступила информация о том, что выходец из Армении планирует вывезти из Якутии золото для продажи.

"Двадцать седьмого февраля 2020 года в городе Нерюнгри осуществлено обследование транспортного средства указанного лица, в котором обнаружено и изъято природное россыпное шлиховое золото общим весом более трех килограммов. Стоимость изъятого драгоценного металла по котировке Центрального банка России составила около 11 миллионов рублей", — рассказали в пресс-службе.

Уголовное дело возбуждено по статье "Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, а равно незаконные хранение, перевозка и пересылка драгоценных металлов, совершенные в крупном размере" УК России.
"Драгметалл будет обращен в доход государства", — заключили в управлении.
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РоссияРеспублика Саха (Якутия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НерюнгриПроисшествия
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