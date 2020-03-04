В Якутии изъяли природное золото на 11 миллионов рублей

ЯКУТСК, 4 мар — РИА Новости. Сотрудники УФСБ в Якутии изъяли у выходца из Армении природное золото на 11 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления.
"Двадцать седьмого февраля 2020 года в городе Нерюнгри осуществлено обследование транспортного средства указанного лица, в котором обнаружено и изъято природное россыпное шлиховое золото общим весом более трех килограммов. Стоимость изъятого драгоценного металла по котировке Центрального банка России составила около 11 миллионов рублей", — рассказали в пресс-службе.
Уголовное дело возбуждено по статье "Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, а равно незаконные хранение, перевозка и пересылка драгоценных металлов, совершенные в крупном размере" УК России.
"Драгметалл будет обращен в доход государства", — заключили в управлении.
7 марта 2012, 05:59ФСБ изъяла из незаконного оборота в Бурятии 14 кг природного золотаУправление ФСБ России по Бурятии пресекло незаконный оборот золота - изъяло у жителя Красноярского края более 14 килограммов драгоценного металла на сумму более 23 миллионов рублей, сообщил в среду РИА Новости представитель ведомства.