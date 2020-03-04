Сандерс заявил, что уверен в своем выдвижении в президенты США

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Сенатор США Берни Сандерс заявил, что уверен в своем выдвижении в президенты от демократов и в победе на выборах над республиканцем Дональдом Трампом.

"Могу сказать с абсолютной уверенностью, что мы выиграем номинацию демократов и нанесем поражение самому опасному президенту в истории нашей страны", - сказал Сандерс, выступая перед сторонниками в Вермонте. Его выступление транслировали американские телеканалы.

В ходе "супервторника" Сандерс неожиданно уступает на праймериз Джо Байдену, который еще на прошлой неделе считался аутсайдером кампании. Пока что Байден выигрывает в семи штатах, Сандерс — в двух, однако еще не известны результаты двух крупнейших штатов — Техаса и Калифорнии.