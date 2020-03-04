Трамп назвал Блумберга главным "лузером" праймериз

"Самый большой лузер сегодня с большим отрывом — мини-Майк Блумберг. Его "политические" консультанты его надули. Он спустил 700 миллионов долларов в канализацию и не получил ничего, кроме клички "мини-Майк", а также полностью разрушенной репутации. Есть, к чему стремиться, Майк!" - написал Трамп в Twitter .

Трамп и Блумберг знакомы на протяжении многих лет, хотя никогда не считались друзьями. В последнее время они обмениваются резкой критикой. Трамп во вторник стал высмеивать рост Блумберга, который на 17 сантиметров ниже Трампа, а Блумберг в ответ заявил, что главное в росте — это наличие головы на плечах.