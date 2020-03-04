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2020-03-04T06:55+0300
https://ria.ru/20200304/1568123879.html
Трамп назвал Блумберга главным "лузером" праймериз
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РИА Новости

Трамп назвал Блумберга главным "лузером" праймериз

06:55 04.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провозгласил Майка Блумберга главным проигравшим праймериз среди демократов.

"Самый большой лузер сегодня с большим отрывом — мини-Майк Блумберг. Его "политические" консультанты его надули. Он спустил 700 миллионов долларов в канализацию и не получил ничего, кроме клички "мини-Майк", а также полностью разрушенной репутации. Есть, к чему стремиться, Майк!" - написал Трамп в Twitter.

Блумберг, который потратил на предвыборную кампанию более полумиллиарда долларов из собственных средств, показал слабые результаты в "супервторник" 3 марта и не выиграл ни одного штата, не считая архипелага Американское Самоа. При этом Блумберг дал понять, что намерен продолжать кампанию.
Трамп и Блумберг знакомы на протяжении многих лет, хотя никогда не считались друзьями. В последнее время они обмениваются резкой критикой. Трамп во вторник стал высмеивать рост Блумберга, который на 17 сантиметров ниже Трампа, а Блумберг в ответ заявил, что главное в росте — это наличие головы на плечах.
Президент США Дональд Трамп
04:02
Трамп дразнит Блумберга за то, что тот облизывал пальцы
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Дональд ТрампМайкл БлумбергСШАВ мире
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