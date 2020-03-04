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2020-03-04T09:27+0300
https://ria.ru/20200304/1568123847.html
СМИ: Байден набирает на праймериз 99 делегатов, вдвое больше Сандерса
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РИА Новости

СМИ: Байден набирает на праймериз 99 делегатов, вдвое больше Сандерса

06:49 04.03.2020 (обновлено: 09:27 04.03.2020)
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© AP Photo / Marcio Jose SanchezКандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
ВАШИНГТОН, 4 мар — РИА Новости. Бывший вице-президент США Джо Байден набирает на демократических праймериз почти 100 делегатов — вдвое больше, чем у сенатора Берни Сандерса, сообщает агентство Рейтер по результатам предварительных подсчетов в десяти штатах.
У Байдена 99 голосов, у Сандерса — 49, у Майка Блумберга — семь, у Элизабет Уоррен — четыре, а Тулси Габбард — один. Байден, по предварительным подсчетам, уже "завоевал" восемь штатов, Сандерс — только три.
По последним данным, Сандерс выиграл демократические праймериз в Калифорнии, прогнозирует телеканал Fox News. Крупнейший по населению и числу делегатов штат отправляет на съезд демократов 425 делегатов — более десяти процентов от их общего числа. При этом пока не известно, какое число представителей от Калифорнии выиграл Сандерс. Делегаты распределяются пропорционально между лидирующими кандидатами.
Всего во вторник голосует 14 штатов, американцы за рубежом и жители Американского Самоа в Тихом океане. В этот день распределяются 1357 делегатов на партийный съезд. Это примерно треть от 3979 избираемых делегатов съезда.
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Президентская гонка

Американцы выберут президента 3 ноября 2020 года. Действующий глава государства республиканец Дональд Трамп уже объявил о намерении участвовать в гонке. Предварительные выборы (праймериз) кандидатов от Демократической партии пройдут с февраля по июнь, после чего победитель будет избран на партийном съезде. Именно он и составит конкуренцию Трампу.
Претенденту-демократу для выдвижения в президенты необходим 1991 голос. Если этот результат будет оспорен, то состоится второе голосование, где примут участие суперделегаты. К их числу относятся члены конгресса, губернаторы, бывшие президенты, партийные лидеры, избранные чиновники. Они не избираются и не обязаны заранее обозначать свои предпочтения.
Истеблишмент Демпартии поддерживает Байдена, а не Сандерса, который грозит повышением налогов для миллиардеров и ассоциируется со словом "социализм", что не популярно в политических кругах США.
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Элизабет УорренТулси ГаббардБерни СандерсДжозеф БайденДемократическая партия СШАСШАВ мире
Популярные комментарии
Дело за малым - дожить. 77 лет - это вам не баран чихнул. Тут не то, что коронавирус, а даже простатит может быть летальным в таком то возрасте. А при русофобии вообще долго не живут.
4 марта, 07:26
MYMake Yellowstone Great Again
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