ЮНИСЕФ надеется на дальнейшее сотрудничество с Россией

"Мы надеемся на... дальнейшее сотрудничество с Россией, чтобы мы смогли охватить еще больше нуждающихся детей по всему региону, в том числе в таких местах, как Сирия, Йемен, Ливия", - заявила Тума в кулуарах второго Международного гуманитарного форума в Эр-Рияде.
В сентябре прошлого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор подписали меморандум о взаимопонимании между правительством РФ и ЮНИСЕФ.
ЮНИСЕФ - ведущая организация системы ООН в области защиты и развития детей. Среди ключевых направлений работы фонда - охрана здоровья матери и ребенка, обеспечение развития детей в раннем возрасте, детское питание, образование, удовлетворение нужд матерей и детей в чрезвычайных ситуациях, возникающих в связи со стихийными бедствиями, вооруженными конфликтами, эпидемиями.