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ЮНИСЕФ надеется на дальнейшее сотрудничество с Россией
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РИА Новости

ЮНИСЕФ надеется на дальнейшее сотрудничество с Россией

06:46 04.03.2020
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© AP Photo / Hermann J. KnippertzЛоготип ЮНИСЕФ
Логотип ЮНИСЕФ
© AP Photo / Hermann J. Knippertz
Логотип ЮНИСЕФ. Архивное фото
ЭР-РИЯД, 4 мар - РИА Новости. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Россией с целью оказать помощь еще большему числу детей в таких странах, как Сирия, Йемен и Ливия, заявила РИА Новости представитель ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Джульет Тума.
"Мы надеемся на... дальнейшее сотрудничество с Россией, чтобы мы смогли охватить еще больше нуждающихся детей по всему региону, в том числе в таких местах, как Сирия, Йемен, Ливия", - заявила Тума в кулуарах второго Международного гуманитарного форума в Эр-Рияде.
В сентябре прошлого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор подписали меморандум о взаимопонимании между правительством РФ и ЮНИСЕФ.
ЮНИСЕФ - ведущая организация системы ООН в области защиты и развития детей. Среди ключевых направлений работы фонда - охрана здоровья матери и ребенка, обеспечение развития детей в раннем возрасте, детское питание, образование, удовлетворение нужд матерей и детей в чрезвычайных ситуациях, возникающих в связи со стихийными бедствиями, вооруженными конфликтами, эпидемиями.
Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
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В ЮНИСЕФ заявили, что им надо $19 млн на помощь на северо-западе Сирии
102020
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РоссияСеверная АфрикаБлижний ВостокЮНИСЕФСирияВ мире
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