ЮНИСЕФ надеется на дальнейшее сотрудничество с Россией

"Мы надеемся на... дальнейшее сотрудничество с Россией, чтобы мы смогли охватить еще больше нуждающихся детей по всему региону, в том числе в таких местах, как Сирия, Йемен, Ливия", - заявила Тума в кулуарах второго Международного гуманитарного форума в Эр-Рияде.