Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-03-04T11:24+0300
https://ria.ru/20200304/1568123790.html
В Крыму снизили цены на отдых
https://cdn25.img.ria.ru/images/155726/25/1557262543_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_d5cb307f3f8994f0720985ac0a0b0cdb.jpg
РИА Новости

В Крыму снизили цены на отдых

06:44 04.03.2020 (обновлено: 11:24 04.03.2020)
11910
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПобережье Черного моря в Коктебеле
Побережье Черного моря в Коктебеле
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Побережье Черного моря в Коктебеле. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар — РИА Новости. В Министерстве курортов и туризма Крыма отмечают снижение цен на отдых в предстоящем курортном сезоне, сообщает пресс-служба ведомства.

"Снижение стоимости отдыха происходит на этапе раннего бронирования, зафиксированного аналитиками, когда большинство гостиниц предлагают скидки до 20 процентов от стоимости размещения, а также благодаря регулярным акциям на семейный отдых, размещение с детьми, на длительное размещение и другое", — сказали РИА Новости в пресс-службе.

Так, специалисты проанализировали цены в санаториях, малых отелях и прошедших классификацию отелях трех, четырех и пяти звезд и выяснили, что отдых на майские праздники в пятизвездочных отелях будет на 31,8 процента дешевле, чем в прошлом году, а в малых отелях — в пределах пяти процентов. При этом трех- и четырехзвездочные отели оставили цены на уровне прошлого года или снизили их незначительно.
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вчера, 15:25
В Белоруссии отказались открыть транспортное сообщение с Крымом
"Значительное снижение средней стоимости отмечается на Южном берегу Крыма — минус 13,8 процента", — подчеркнули в министерстве.
Средняя стоимость отдыха в санаториях на майские праздники составит 2,6 тысячи рублей (включая место в стандартном номере, четырехразовое питание и базовое лечение). Эта цена на 18,4 процента ниже, чем на других российских курортах.
Что касается высокого сезона, то здесь аналитики отмечают снижение стоимости отдыха в пределах шести процентов. Заметно подешевели пятизвездочные (на десять процентов) и малые (на 13 процентов) отели.
Отдых в санаториях летом будет на 30 процентов дешевле, чем на других курортах: если в среднем по России он обойдется в 3,2 тысячи рублей с человека в сутки, то в южнобережных здравницах — в 2,7 тысячи рублей.
"Значительное снижение средней стоимости в период летнего сезона 2020 года отмечается в западной части Крыма — на 28,3 процента", — подчеркнули в министерстве.
Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
23 декабря 2019, 00:02
Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
1042730115
Обсудить 16
ТуризмРоссияРеспублика Крым
Популярные комментарии
это хорошо, но есть одно НО..даже есди отдых в Крыму станет самым дешевым, я все равно не стану его выбирать по нескольким причинам..Это местный менталитет оставшийся еще от хохлов базирующийся на хамстве и наживе. Отсутствия уровня сервиса. Так, что НЕТ..отдых в Крыму лично я, не рассматриваю))
4 марта, 07:15
ИТИван Теркин
32402021
2,6 т.р. в день и перелет 10 т.р в две стороны на человека на десять дней равняется 36 т.р. на двоих 72 т.р. Туры в пятерку в Турции сейчас на май на двоих 60 т.р. И это все включено. О каком снижении мы говорим? Понятно что люди выбирают соотношение цены и качества
4 марта, 08:03
АКАндрей К
3300218
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Афганские мужчины празднуют заключение соглашения между США и движением Талибан
США капитулировали в Афганистане. Украине приготовиться
Иркутский чиновник съел вещдок во время задержания
Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей
Женские ноги
Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по наиболее актуальным международным проблемам
В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Танкер Проспект Королёва компании Совкомфлот
"Газпром" побеждает: Европа отказывается от американского СПГ
Пассажир в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
Симптомы коронавируса: как распознать болезнь
Конфликт между педагогом и учеником в школе № 113
Где найти управу на неадекватных подростков, которые травят учителей
Автомобиль Газель NN на выставке транспорта Comtrans 2019
Конкуренция по-американски: санкции вынудили ГАЗ продавать активы
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Психолог оценила реакцию блогера на трагедию в банном комплексе
Комплекс ЗАК-57 Деривация-ПВО калибром 57
Зачистить небо: на что способен перспективный комплекс "Деривация-ПВО"
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Тележурналист Владислав Листьев
Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
"Порошенко его посадит". Почему на Украине разочаровались в Зеленском
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:26Москалькова встретится с женой и дочерью Ярошенко
12:24Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17
12:23В Германии число случае заболевания коронавирусом выросло до 240
12:22Песков: понятие "государствообразующий народ" не ущемляет ничьи права
12:22Иранский посол назвал перспективные сферы для сотрудничества с Россией
12:21В Кремле заявили о выполнении мер по защите президента от коронавируса
12:21В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Эрдогана
12:20В Москве не осложнялась ситуация с коронавирусом, заявил Песков
12:18Россия проанализирует обращение властей Абхазии об отравлении Бжании
12:16Умер адмирал флота Алексей Сорокин
12:14Медики рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом украинца
12:14ВЦИОМ узнал, сколько россиян считают себя фрилансерами и самозанятыми
12:10В МИД оценили возможность подключения Китая к переговорам по СНВ
12:10В Израиле более тысячи школьников поместили на карантин из-за COVID-19
12:09В Австралии ограничили продажу туалетной бумаги из-за коронавируса
12:05В Подмосковье главврач опроверг данные о побеге пациента из больницы
12:02Ученые НАСА обнаружили на Марсе странную дыру
12:01В МИД призвали не спекулировать по поводу доклада МАГАТЭ по Ирану
11:59В Таджикистане временно закрыто посещение мечетей из-за коронавируса
11:54Иранский посол рассказал об усилиях по борьбе с коронавирусом
Лента новостейМолния