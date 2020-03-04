Издатель сообщила, когда опубликуют обновленную Конституцию

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Новый вариант конституции, в случае принятия поправок, впервые официально опубликуют в собрании законодательства РФ, на это потребуется порядка полутора недель, затем документ выпустят отдельным изданием, сообщила РИА Новости заместитель директора издательства "Юридическая литература" Наталья Лунякина.
В понедельник президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму свои поправки к законопроекту об изменении конституции. Как рассказал председатель ГД Вячеслав Володин, предложения президента изложены на 24 листах и касаются разных тем, все поправки переданы в профильный думский комитет.
"Когда нам будет предоставлена конституция уже в новой редакции, тогда мы опубликуем ее в собрании законодательства. Это будет первая публикация. Потом уже (документ) выйдет в качестве отдельного издания", - сказала Лунякина.
Она уточнила, что с момента получения издательством окончательного текста до публикации документа в собрании законодательства РФ — официальном периодическом издании, публикующем тексты нормативных актов государственных органов власти - может пройти порядка полутора-двух недель, но все будет делаться "четко в сроки, которые регламентированы".
По словам собеседницы агентства, быстрей всего с новым вариантом документа можно будет ознакомиться в электронном виде, на портале правовой информации.