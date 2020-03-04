Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T06:42+0300
https://ria.ru/20200304/1568123758.html
Издатель сообщила, когда опубликуют обновленную Конституцию
https://cdn25.img.ria.ru/images/156355/88/1563558898_54:0:1446:783_1036x0_80_0_0_e438aefd7b4b312c0e1351aaf9247230.jpg
РИА Новости

Издатель сообщила, когда опубликуют обновленную Конституцию

06:42 04.03.2020
932
© РИА Новости / Александр КондратюкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Александр Кондратюк
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Новый вариант конституции, в случае принятия поправок, впервые официально опубликуют в собрании законодательства РФ, на это потребуется порядка полутора недель, затем документ выпустят отдельным изданием, сообщила РИА Новости заместитель директора издательства "Юридическая литература" Наталья Лунякина.
В понедельник президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму свои поправки к законопроекту об изменении конституции. Как рассказал председатель ГД Вячеслав Володин, предложения президента изложены на 24 листах и касаются разных тем, все поправки переданы в профильный думский комитет.
"Когда нам будет предоставлена конституция уже в новой редакции, тогда мы опубликуем ее в собрании законодательства. Это будет первая публикация. Потом уже (документ) выйдет в качестве отдельного издания", - сказала Лунякина.
Она уточнила, что с момента получения издательством окончательного текста до публикации документа в собрании законодательства РФ — официальном периодическом издании, публикующем тексты нормативных актов государственных органов власти - может пройти порядка полутора-двух недель, но все будет делаться "четко в сроки, которые регламентированы".
По словам собеседницы агентства, быстрей всего с новым вариантом документа можно будет ознакомиться в электронном виде, на портале правовой информации.
Верховный муфтия Талгат Сафа Таджуддин на открытии XXI Всемирного русского народного собора. 1 ноября 2017
Вчера, 20:39Религия и мировоззрение
Верховный муфтий поддержал поправку в Конституцию о народе
10301014
Обсудить 0
РоссияКонституция РФПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Иркутский чиновник съел вещдок во время задержания
Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей
Афганские мужчины празднуют заключение соглашения между США и движением Талибан
США капитулировали в Афганистане. Украине приготовиться
Женские ноги
Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по наиболее актуальным международным проблемам
В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Андрей Клишас
Клишас прокомментировал внесенные Путиным поправки к Конституции
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Казанский Кремль в Казани
Победители чемпионата по джиу-джитсу в Казани получили путевки в хадж
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
Володин рассказал о поправке в Конституцию с положением о Боге
Пассажир в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
Симптомы коронавируса: как распознать болезнь
Полиция завела дело после пожара в храме монастыря под Черниговом
Республика Зимбабве
Российские мусульмане открыли в Африке мечеть и школу
Уникальный иконостас из резного камня из Грузии появится в Москве
Совет раввинов назвал смелым решение Ватикана по архивам Пия XII
Ученики школы обедают в столовой
В Минпросвещения назвали минимальную стоимость обеда младшеклассников
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:26Москалькова встретится с женой и дочерью Ярошенко
12:24Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17
12:23В Германии число случае заболевания коронавирусом выросло до 240
12:22Песков: понятие "государствообразующий народ" не ущемляет ничьи права
12:22Иранский посол назвал перспективные сферы для сотрудничества с Россией
12:21В Кремле заявили о выполнении мер по защите президента от коронавируса
12:21В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Эрдогана
12:20В Москве не осложнялась ситуация с коронавирусом, заявил Песков
12:18Россия проанализирует обращение властей Абхазии об отравлении Бжании
12:16Умер адмирал флота Алексей Сорокин
12:14Медики рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом украинца
12:14ВЦИОМ узнал, сколько россиян считают себя фрилансерами и самозанятыми
12:10В МИД оценили возможность подключения Китая к переговорам по СНВ
12:10В Израиле более тысячи школьников поместили на карантин из-за COVID-19
12:09В Австралии ограничили продажу туалетной бумаги из-за коронавируса
12:05В Подмосковье главврач опроверг данные о побеге пациента из больницы
12:02Ученые НАСА обнаружили на Марсе странную дыру
12:01В МИД призвали не спекулировать по поводу доклада МАГАТЭ по Ирану
11:59В Таджикистане временно закрыто посещение мечетей из-за коронавируса
11:54Иранский посол рассказал об усилиях по борьбе с коронавирусом
Лента новостейМолния