Сандерс выиграл праймериз в Юте, прогнозирует СМИ

Юта делегирует на партийный съезд демократов в июле 19 делегатов, которые распределяются между кандидатами в президенты пропорционально их результатам на праймериз.

Ранее американские СМИ опубликовали прогнозы, согласно которым Джо Байден выиграл праймериз в Виргинии, Северной Каролине, Теннеси, Оклахоме, Миннесоте, Массачусетсе, Арканзасе и Алабаме, а Сандерс – в Вермонте и Колорадо.

Ведущие СМИ США прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих методах статистической обработки частичных результатов. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом и в большинстве случаев совпадают с окончательным результатом подсчета голосов.

Во вторник в 14 штатах США проходят первичные партийные выборы (праймериз) среди кандидатов в президенты от Демократической партии. Выборы проходят в Алабаме, Арканзасе, Виргинии, Вермонте, Калифорнии, Колорадо, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме, Северной Каролине, Теннеси, Техасе, Юте, а также в Американском Самоа.

По итогам выборов во вторник будет распределена примерно треть из 3979 делегатов партийного съезда. Они поддерживают конкретного кандидата. В июле на съезде будет выбран единый кандидат, который в ноябре бросит вызов президенту-республиканцу Дональду Трампу. Для победы на съезде нужен как минимум 1991 голос делегата.