Сандерс выиграл праймериз в Юте, прогнозирует СМИ

ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. Сенатор Берни Сандерс выиграл праймериз Демократической партии США в штате Юта, прогнозирует телеканал Fox News.
Юта делегирует на партийный съезд демократов в июле 19 делегатов, которые распределяются между кандидатами в президенты пропорционально их результатам на праймериз.
Ранее американские СМИ опубликовали прогнозы, согласно которым Джо Байден выиграл праймериз в Виргинии, Северной Каролине, Теннеси, Оклахоме, Миннесоте, Массачусетсе, Арканзасе и Алабаме, а Сандерс – в Вермонте и Колорадо.
Ведущие СМИ США прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих методах статистической обработки частичных результатов. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом и в большинстве случаев совпадают с окончательным результатом подсчета голосов.
Во вторник в 14 штатах США проходят первичные партийные выборы (праймериз) среди кандидатов в президенты от Демократической партии. Выборы проходят в Алабаме, Арканзасе, Виргинии, Вермонте, Калифорнии, Колорадо, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме, Северной Каролине, Теннеси, Техасе, Юте, а также в Американском Самоа.
По итогам выборов во вторник будет распределена примерно треть из 3979 делегатов партийного съезда. Они поддерживают конкретного кандидата. В июле на съезде будет выбран единый кандидат, который в ноябре бросит вызов президенту-республиканцу Дональду Трампу. Для победы на съезде нужен как минимум 1991 голос делегата.
Помимо распределенных делегатов есть еще так называемые суперделегаты (771 человек), которые не избираются и не обязаны заранее обозначать свои предпочтения. К их числу относятся члены конгресса, губернаторы, бывшие президенты, партийные лидеры, избранные чиновники. Они смогут проголосовать на съезде во втором туре, если в первом ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов.