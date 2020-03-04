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Байден выиграл праймериз в Массачусетсе, прогнозирует СМИ
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РИА Новости

Байден выиграл праймериз в Массачусетсе, прогнозирует СМИ

06:32 04.03.2020
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© AP Photo / Matt RourkeКандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании
Кандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании
© AP Photo / Matt Rourke
Кандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Бывший вице-президент США Джо Байден выиграл праймериз в Массачусетсе с 91 голосами делегатов партийного съезда, прогнозирует телеканал Fox News.
Байден выиграл штат, несмотря на то, что он является "домашним" для сенатора Элизабет Уоррен и близок к штатам, поддерживающим Берни Сандерса.
Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих методах статистической обработки частичных результатов. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом и в большинстве случаев совпадают с окончательным результатом подсчета голосов.
Президент США Дональд Трамп в Белом доме
04:37
Трамп выигрывает праймериз республиканцев
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Элизабет УорренДжозеф БайденМассачусетсСШАВ мире
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