Байден выиграл праймериз в Массачусетсе, прогнозирует СМИ

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Бывший вице-президент США Джо Байден выиграл праймериз в Массачусетсе с 91 голосами делегатов партийного съезда, прогнозирует телеканал Fox News.
Байден выиграл штат, несмотря на то, что он является "домашним" для сенатора Элизабет Уоррен и близок к штатам, поддерживающим Берни Сандерса.
Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих методах статистической обработки частичных результатов. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом и в большинстве случаев совпадают с окончательным результатом подсчета голосов.