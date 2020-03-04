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Трамп призвал лидера талибов к участию во внутриафганских переговорах
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РИА Новости

Трамп призвал лидера талибов к участию во внутриафганских переговорах

06:19 04.03.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал лидера талибов муллу Абдуллу Гани Барадара участвовать во внутриафганских переговорах, сообщил Белый дом по итогам их разговора.
"Президент Трамп подчеркнул необходимость продолжить сокращение насилия, что стало возможным благодаря подписанию исторического соглашения США и "Талибана" 29 февраля. Он также призвал "Талибан" участвовать во внутриафганских переговорах с представителями Исламской республики Афганистан и с другими афганцами, чтобы закончить более чем 40 лет войны", - говорится в сообщении Белого дома.
"Президент заявил, что США готовы продолжать поддерживать афганский народ, который стремится к мирному решению", - говорится в сообщении.
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Дональд ТрампАфганистанТалибанСШАВ мире
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