Трамп призвал лидера талибов к участию во внутриафганских переговорах

"Президент Трамп подчеркнул необходимость продолжить сокращение насилия, что стало возможным благодаря подписанию исторического соглашения США и "Талибана" 29 февраля. Он также призвал "Талибан" участвовать во внутриафганских переговорах с представителями Исламской республики Афганистан и с другими афганцами, чтобы закончить более чем 40 лет войны", - говорится в сообщении Белого дома.