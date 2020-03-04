Минюст предложил МВД раскрывать все преступления кандидатов в депутаты

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Министерство юстиции России предлагает Министерство юстиции России предлагает МВД передавать в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) полные сведения об уголовных и административных правонарушениях кандидатов в депутаты, соответствующий документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Минюст предлагает внести поправки в статью 12 Федерального закона "О полиции".

Действующий в настоящее время документ предусматривает предоставление ЦИК по запросу сведений "о наличии неснятой или непогашенной судимости" кандидатов в представительные органы власти, местного самоуправления.

Новая редакция 12-й статьи предлагает закрепить в законе следующие положения. МВД России по запросу ЦИК обязано будет предоставить сведения о судимости кандидата "или об ином факте уголовного преследования с указанием категории преступления", а также указать дату снятия или погашения судимости.

Кроме того, органы внутренних дел должны будут сообщать в ЦИК о привлечении кандидатов к административной ответственности по статьям КоАП за пропаганду или публичное демонстрирование нацистской или экстремистской символики, а также за производство и распространение экстремистских материалов.

Проект также предполагает передачу ЦИК информации о наличии неснятой или непогашенной судимости, об уголовном преследовании членов избирательных комиссий, а также об их административных правонарушениях в сфере законодательства о выборах и референдумах.