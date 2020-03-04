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2020-03-04T10:33+0300
https://ria.ru/20200304/1568123586.html
Минюст предложил МВД раскрывать все преступления кандидатов в депутаты
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РИА Новости

Минюст предложил МВД раскрывать все преступления кандидатов в депутаты

06:17 04.03.2020 (обновлено: 10:33 04.03.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Министерства юстиции Российской Федерации
Здание Министерства юстиции Российской Федерации
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание Министерства юстиции Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Министерство юстиции России предлагает МВД передавать в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) полные сведения об уголовных и административных правонарушениях кандидатов в депутаты, соответствующий документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
Минюст предлагает внести поправки в статью 12 Федерального закона "О полиции".
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Действующий в настоящее время документ предусматривает предоставление ЦИК по запросу сведений "о наличии неснятой или непогашенной судимости" кандидатов в представительные органы власти, местного самоуправления.
Новая редакция 12-й статьи предлагает закрепить в законе следующие положения. МВД России по запросу ЦИК обязано будет предоставить сведения о судимости кандидата "или об ином факте уголовного преследования с указанием категории преступления", а также указать дату снятия или погашения судимости.
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Кроме того, органы внутренних дел должны будут сообщать в ЦИК о привлечении кандидатов к административной ответственности по статьям КоАП за пропаганду или публичное демонстрирование нацистской или экстремистской символики, а также за производство и распространение экстремистских материалов.
Проект также предполагает передачу ЦИК информации о наличии неснятой или непогашенной судимости, об уголовном преследовании членов избирательных комиссий, а также об их административных правонарушениях в сфере законодательства о выборах и референдумах.
"Законопроект направлен на урегулирование вопросов организации взаимодействия между Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и Министерством внутренних дел Российской Федерации в рамках избирательного процесса, обеспечив гармонизацию законодательства о полиции и законодательства о выборах и референдумах", — отмечается в пояснении к документу.
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