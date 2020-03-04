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Байден выиграл праймериз в Миннесоте, прогнозирует СМИ
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РИА Новости

Байден выиграл праймериз в Миннесоте, прогнозирует СМИ

06:04 04.03.2020 (обновлено: 07:18 04.03.2020)
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© REUTERS / Jim UrquhartКандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
© REUTERS / Jim Urquhart
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Бывший вице-президент США Джо Байден выиграл праймериз демократов в штате Миннесота, прогнозирует агентство Ассошиэйтед Пресс.
Байден получил возможность победить в Миннесоте после того, как сенатор от этого штата Эми Клобушар покинула гонку на минувших выходных. Миннесота отправляет на съезд демократов 75 делегатов.
Ранее американские СМИ опубликовали прогнозы, согласно которым, Байден выиграл праймериз в Виргинии, Оклахоме, Северной Каролине, Теннесси и Алабаме, а Берни Сандерс – в Вермонте и Колорадо. Еще не известны результаты в двух крупнейших по числу делегатов штатах — Техасе и Калифорнии.
Кандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс
05:28
Сандерс лидирует на праймериз в Техасе, сообщает СМИ
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Джозеф БайденДемократическая партия СШАСШАМиннесотаВ мире
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