Байден выиграл праймериз в Миннесоте, прогнозирует СМИ

Ранее американские СМИ опубликовали прогнозы, согласно которым, Байден выиграл праймериз в Виргинии, Оклахоме, Северной Каролине, Теннесси и Алабаме, а Берни Сандерс – в Вермонте и Колорадо. Еще не известны результаты в двух крупнейших по числу делегатов штатах — Техасе и Калифорнии.