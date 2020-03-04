Байден выиграл праймериз в Миннесоте, прогнозирует СМИ

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Бывший вице-президент США Джо Байден выиграл праймериз демократов в штате Миннесота, прогнозирует агентство Ассошиэйтед Пресс.
Байден получил возможность победить в Миннесоте после того, как сенатор от этого штата Эми Клобушар покинула гонку на минувших выходных. Миннесота отправляет на съезд демократов 75 делегатов.
Ранее американские СМИ опубликовали прогнозы, согласно которым, Байден выиграл праймериз в Виргинии, Оклахоме, Северной Каролине, Теннесси и Алабаме, а Берни Сандерс – в Вермонте и Колорадо. Еще не известны результаты в двух крупнейших по числу делегатов штатах — Техасе и Калифорнии.