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Посольство России в Италии обратилось к россиянам из-за коронавируса
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РИА Новости

Посольство России в Италии обратилось к россиянам из-за коронавируса

06:02 04.03.2020
16590
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкЖенщина в маске в центре Милана
Женщина в маске в центре Милана
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
Женщина в маске в центре Милана
РИМ, 4 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Посольство России в Италии обратилось к гражданам РФ, находящимся на Апеннинах, с просьбой незамедлительно сообщать свои личные данные и точное местоположение в случае, если у них будут обнаружены симптомы короновирусной инфекции.
"В случае обнаружения симптомов коронавируса или попадания в карантинные зоны в Италии, а также госпитализации в местные медицинские учреждения просим незамедлительно сообщить свои личные данные (фамилию, имя, отчество, дату рождения) и точное местонахождения в посольство РФ по адресу электронной почты consitalia@mid.ru", - говорится в сообщении, поступившим в РИА Новости поздно вечером во вторник.
Во вторник глава национальной службы гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил на вечернем брифинге, что число случаев заражения коронавирусом в Италии выросло до 2502, а жертвами инфекции стали 79 человек. Одновременно количество выздоровевших людей возросло до 160.
Без учета выздоровевших и скончавшихся граждан число заражений составило во вторник в Италии 2263. По словам Боррелли, количество проведенных тестов на коронавирус среди населения возросло на 10% - до 25,8 тысячи.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Коронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавирусаПосольство РФ в ИталииИталияВ мире
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