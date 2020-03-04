Посольство России в Италии обратилось к россиянам из-за коронавируса

"В случае обнаружения симптомов коронавируса или попадания в карантинные зоны в Италии, а также госпитализации в местные медицинские учреждения просим незамедлительно сообщить свои личные данные (фамилию, имя, отчество, дату рождения) и точное местонахождения в посольство РФ по адресу электронной почты consitalia@mid.ru", - говорится в сообщении, поступившим в РИА Новости поздно вечером во вторник.