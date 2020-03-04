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США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно
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РИА Новости

США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно

05:54 04.03.2020
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© AP Photo / Damian DovarganesАмериканцы в медицинских масках
Американцы в медицинских масках
© AP Photo / Damian Dovarganes
Американцы в медицинских масках
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. США готовы проверять на коронавирус до 1 миллиона человек еженедельно, сообщил журналистам вице-президент США Майк Пенс.
В ближайшее время будут разосланы пакеты для тестирования 1 миллиона пациентов, дальнейшие планы включают производство миллиона пакетов еженедельно, сказал Пенс, которого цитируют журналисты пула.
"Любой американец может быть протестирован", - заявил Пенс. По его словам, тесты не будут ограничиваться людьми, у которых обнаружены симптомы вируса.
Пенс сообщил также, что в стране подтверждено 77 случаев заболевания новым коронавирусом, девять человек скончались. Вирус зафиксирован в 13 штатах из 50.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаМайк ПенсСШАВ мире
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