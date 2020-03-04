Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Госдума в среду рассмотрит в первом чтении законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер из послания президента РФ, внесенный правительством.

Документ предусматривает увеличение доходов бюджета в 2020 году на 214 миллиардов рублей, до 20,594 триллиона рублей (18,1% ВВП), в 2021 году - на 645 миллиардов, до 21,892 триллиона (18,1% ВВП), в 2022 году - на 755 миллиардов, до 22,814 триллиона (17,7% ВВП).

При этом расходы бюджета в 2020 году вырастут на 162,7 миллиарда рублей, до 19,666 триллиона рублей (17,3% ВВП), в 2021 году - на 556,9 миллиарда, до 21,190 триллиона (17,6% ВВП), в 2022 году - на 677,6 миллиарда, до 22,44 триллиона (17,4% ВВП). Профицит бюджета на текущий год сохранится, как ранее и планировалось, на уровне 0,8% ВВП; на 2021 и 2022 годы же он увеличивается на 0,1 процентного пункта, до 0,6% ВВП и 0,3% ВВП соответственно.

Расходы федерального бюджета на реализацию мер из послания президента РФ в течение этого трехлетнего периода совокупно составят 4,57 триллиона рублей. Эти средства, в частности, необходимы на выплату детских пособий семьям с детьми от трех до семи лет; расширение программы материнского капитала на семьи, где родился первенец, и увеличение на 150 тысяч рублей суммы выплат при рождении второго или последующих детей; организацию бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов, модернизацию первичного звена здравоохранения.

Глава Минфина Антон Силуанов в понедельник на заседании комитета по бюджету и налогам сказал, что сейчас делается все необходимое для того, чтобы ресурсы для поставленных президентом задач были доведены до их получателей в максимально быстрые сроки. В отличие от предыдущих лет, когда изменения вносились лишь в бюджет текущего года, сейчас они вносятся на весь трехлетний период. Это принципиально важно, поскольку вопросы, которые содержатся в послании, крайне важны для реализации национальных целей и целей развития, в первую очередь, таких как демография и вопросы борьбы с бедностью, подчеркивал министр.