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Сандерс лидирует на праймериз в Техасе, сообщает СМИ
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РИА Новости

Сандерс лидирует на праймериз в Техасе, сообщает СМИ

05:28 04.03.2020
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© REUTERS / Jonathan ErnstКандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс
Кандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс
© REUTERS / Jonathan Ernst
Кандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. Сенатор Берни Сандерс лидирует на праймериз Демократической партии США в Техасе, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
По итогам обработки 25% голосов, Сандерс набирает 28,5%, бывший вице-президент Джо Байден – 22,5%, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг – 19,1%, а сенатор Элизабет Уоррен – 13,3%.
Ранее американские СМИ опубликовали прогнозы, согласно которым Байден выиграл праймериз в Виргинии, Северной Каролине, Теннеси, Оклахоме и Алабаме, а Сандерс – в Вермонте и Колорадо.
Во вторник в 14 штатах США проходят первичные партийные выборы (праймериз) среди кандидатов в президенты от Демократической партии. Выборы проходят в Алабаме, Арканзасе, Виргинии, Вермонте, Калифорнии, Колорадо, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме, Северной Каролине, Теннеси, Техасе, Юте, а также в Американском Самоа.
Кандидат в президенты США, сенатор Элизабет Уоррен
04:52
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Берни СандерсДемократическая партия СШАСШАТехасВ мире
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