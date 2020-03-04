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В России готовят систему обмена текстовыми сообщениями для авиации
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РИА Новости

В России готовят систему обмена текстовыми сообщениями для авиации

05:24 04.03.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПилот в кабине самолета Сухой Суперджет 100 (SSJ-100) в аэропорту Домодедово
Пилот в кабине самолета Сухой Суперджет 100 (SSJ-100) в аэропорту Домодедово
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Пилот в кабине самолета Сухой Суперджет 100 (SSJ-100) в аэропорту Домодедово. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Систему обмена текстовыми сообщениями между пилотами и диспетчерами (помимо радиосвязи) готовят в РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ).
"В настоящее время единственным средством взаимодействия пилота и диспетчера... является голосовая связь по радиоканалу. В европейском регионе, США и Азии внедряется уже технология безголосового взаимодействия... по цифровому каналу связи. При внедрении технологии в воздушном пространстве РФ диспетчеры и экипажи смогут обмениваться цифровыми сообщениями, которые отображаются на дисплеях в текстовом виде. При этом в случае нештатной ситуации остается доступна связь по речевому аналоговому каналу", - сказали в пресс-службе.
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Там отметили, что в 2020 году начнется создание цифровых воздушных коридоров, которые повысят безопасность и точность расписания полетов, обеспечат конкурентоспособность воздушного пространства РФ для транзитных рейсов и снижение расхода топлива.
"Первый этап реализации проекта заключается в создании национальной аэронавигационной сети связи и специализированных наземных станций цифровой связи производства РФ для взаимодействия диспетчера и пилота – инфраструктуры цифровых воздушных коридоров", - привели в пресс-службе слова руководителя рабочей группы при ЦТЛ, замгендиректора АО "Азимут" Виктора Соломенцева. По его словам, Госкорпорация по ОрВД и "Азимут" создадут в этом году тестовую зону в воздушном пространстве Московского и Санкт-Петербургского районов. Впоследствии все международные воздушные трассы обеспечат этой технологией, в первую очередь по Транссибирскому, Трансполярному и Трансвосточному направлениям.
Пресс-служба отмечает, что цифровое взаимодействие диспетчеров и пилотов позволит повысить безопасность полетов, увеличить транзитный потенциал воздушного пространства, а также обеспечить бесшовное аэронавигационное обслуживание и снизить нагрузку на экипажи воздушных судов и диспетчеров управления воздушным движением.
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