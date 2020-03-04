Блумберг дал отповедь Трампу, который дразнит его за средний рост

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты США Майк Блумберг дал отповедь президенту Дональду Трампу, который дразнит его за средний рост: по его словам, главное — голова на плечах.
"Дональд Трамп сказал вчера, что я низкого роста. Я говорю — Дональд, в тех местах, откуда я родом, мы меряем людей от шеи и выше", - заявил Блумберг, выступая перед сторонниками.
Трамп дразнит Блумберга в Twitter "мини-Майком", а однажды назвал его "5 футами и 4 дюймами мертвой энергии". В действительности рост Блумберга - 5 футов 8 дюймов, или примерно 173 сантиметра. Рост Трампа — 190 сантиметров.