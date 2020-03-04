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2020-03-04T05:19+0300
https://ria.ru/20200304/1568123192.html
Блумберг дал отповедь Трампу, который дразнит его за средний рост
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РИА Новости

Блумберг дал отповедь Трампу, который дразнит его за средний рост

05:19 04.03.2020
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© REUTERS / Michael A. McCoyКандидат в президенты США Майкл Блумберг
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
© REUTERS / Michael A. McCoy
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты США Майк Блумберг дал отповедь президенту Дональду Трампу, который дразнит его за средний рост: по его словам, главное — голова на плечах.
"Дональд Трамп сказал вчера, что я низкого роста. Я говорю — Дональд, в тех местах, откуда я родом, мы меряем людей от шеи и выше", - заявил Блумберг, выступая перед сторонниками.
Трамп дразнит Блумберга в Twitter "мини-Майком", а однажды назвал его "5 футами и 4 дюймами мертвой энергии". В действительности рост Блумберга - 5 футов 8 дюймов, или примерно 173 сантиметра. Рост Трампа — 190 сантиметров.
Президент США Дональд Трамп
04:02
Трамп дразнит Блумберга за то, что тот облизывал пальцы
3242004
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Дональд ТрампМайкл БлумбергСШАВ мире
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