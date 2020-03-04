Байден лидирует в штате Массачусетс, прогнозирует СМИ

ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. Бывший вице-президент США Бывший вице-президент США Джо Байден лидирует на праймериз Демократической партии в штате Массачусетс, в домашнем штате Элизабет Уоррен, которая пока занимает третье место, приводит результаты предварительного подсчета голосов издание New York Times

После подсчета 2% голосов, по данным издания, Байден лидирует с 35,7% голосов, второе место занимает сенатор Берни Сандерс с 23,5%, третье – у Элизабет Уоррен, которая набирает 20,8% голосов, четвертое место занимает бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг (13,2%). Аналогичные прогнозы приводит телеканал MSNBC.

Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих методах статистической обработки частичных результатов. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом и в большинстве случаев совпадают с окончательным результатом подсчета голосов.

На праймериз во вторник будут распределены 1357 делегатов на партийный съезд. Это примерно треть от 3979 избираемых делегатов съезда. Для выдвижения в президенты необходим 1991 голос. Всего в "супервторник" голосуют 14 штатов, американцы за рубежом и жители Американского Самоа в Тихом океане.