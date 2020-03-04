Сандерс выиграл Колорадо, Байден — Оклахому, прогнозирует СМИ

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Демократ Берни Сандерс выиграл праймериз в штате Колорадо, а Джо Байден победил в Оклахоме, прогнозирует телеканал Fox News.
Ранее американские СМИ опубликовали прогнозы, согласно которым Байден выиграл праймериз в Виргинии, Северной Каролине и Алабаме, а Сандерс – в Вермонте.
Во вторник в 14 штатах США проходят первичные партийные выборы (праймериз) среди кандидатов в президенты от Демократической партии. Выборы проходят в Алабаме, Арканзасе, Виргинии, Вермонте, Калифорнии, Колорадо, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме, Северной Каролине, Теннеси, Техасе, Юте, а также в Американском Самоа.
На праймериз во вторник будут распределены 1357 делегатов на партийный съезд демократов, для выдвижения в президенты нужен 1991 голос.