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Сандерс выиграл Колорадо, Байден — Оклахому, прогнозирует СМИ
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РИА Новости

Сандерс выиграл Колорадо, Байден — Оклахому, прогнозирует СМИ

05:11 04.03.2020
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© РИА НовостиУчасток для голосования в США
Участок для голосования в США
© РИА Новости
Участок для голосования в США
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Демократ Берни Сандерс выиграл праймериз в штате Колорадо, а Джо Байден победил в Оклахоме, прогнозирует телеканал Fox News.
Колорадо отправляет на съезд демократов 67 делегатов, Оклахома — 37.
Ранее американские СМИ опубликовали прогнозы, согласно которым Байден выиграл праймериз в Виргинии, Северной Каролине и Алабаме, а Сандерс – в Вермонте.
Во вторник в 14 штатах США проходят первичные партийные выборы (праймериз) среди кандидатов в президенты от Демократической партии. Выборы проходят в Алабаме, Арканзасе, Виргинии, Вермонте, Калифорнии, Колорадо, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме, Северной Каролине, Теннеси, Техасе, Юте, а также в Американском Самоа.
На праймериз во вторник будут распределены 1357 делегатов на партийный съезд демократов, для выдвижения в президенты нужен 1991 голос.
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
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Берни СандерсДжозеф БайденОклахомаКолорадоСШАВ мире
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