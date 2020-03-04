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В Китае число жертв коронавируса достигло 2981 человека
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РИА Новости

В Китае число жертв коронавируса достигло 2981 человека

04:58 04.03.2020 (обновлено: 05:12 04.03.2020)
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© REUTERS / China Daily Дезинфекция улицы в Пекине
Дезинфекция улицы в Пекине
© REUTERS / China Daily
Дезинфекция улицы в Пекине
ПЕКИН, 4 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 270, из них 2981 пациент скончался, почти 50 тысяч излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 80 270 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 27 433 человека (6416 человек находятся в тяжелом состоянии), 49 856 человек выписаны из больниц, 2981 скончался", - говорится в сообщении госкомитета.
За последние сутки по всей стране были выявлены 119 новых случаев заражения, из больниц выписали 2652 человека, скончались 38 (из них 37 – в провинции Хубэй), зарегистрировано еще 143 случая с подозрением на коронавирус.
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В настоящее время зарегистрировано еще 520 случаев с подозрением на новый тип коронавируса, более 36,4 тысячи человек, которые имели тесный контакт с больными, находятся под медицинским наблюдением, дополняется в сообщении.
Уточняется, что в провинции Хубэй, в очаге эпидемии, за минувшие сутки было подтверждено 115 случаев заражения (114 в городе Ухань), выписаны 2389 человек (1859 - в Ухане), зарегистрировано 37 летальных случаев (31 - в Ухане). С начала эпидемии в провинции в общей сложности было выявлено 67 332 случая заражения, при этом уже 38 556 пациентов выздоровели, 2871 человек скончался (в Ухане – 2282). В настоящее время болеют 25 905 человек, из них 6232 человека находятся в тяжелом состоянии.
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Отдельно в Гонконге выявлено 100 случаев заражения (из них два человека скончались, 37 выздоровели), в Макао нашли десять инфицированных (девять из них уже выписаны), на Тайване заразились 42 человека (из них один скончался и 12 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаХубэйКитайВ мире
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