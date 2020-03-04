В Южной Корее не менее 26 человек пострадали при взрыве на заводе

СЕУЛ, 4 мар — РИА Новости. Не менее 26 человек пострадали, повреждены близлежащие строения из-за взрыва и пожара на заводе компании Lotte Chemical в провинции Чхунчхон-Намдо в Не менее 26 человек пострадали, повреждены близлежащие строения из-за взрыва и пожара на заводе компании Lotte Chemical в провинции Чхунчхон-Намдо в Южной Корее , сообщил телеканал YTN

Взрыв и последовавший за ним пожар произошли около 03.00 (21.00 вторника мск) на заводе компании в городе Сосан.

По данным телеканала, среди пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии. Из-за силы взрыва были повреждены строения в радиусе до 30 километров от самого завода. У них лопнули стекла, у некоторых отвалились части наружных стен. Местные жители сообщили, что почувствовали дрожание земли, как при землетрясении.

Как сообщило агентство Рёнхап, пожар был в основном потушен к 05.12 (23.12 вторника мск). Для тушения были мобилизованы 240 пожарных и 38 машин. Полиция подозревает, что взрыв произошел в центре по перегонке нафты, где при высоких температурах растворяют вещество для производства различных химических продуктов.