Психологи подготовят подарок экипажу МКС ко Дню Победы

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Служба психологической поддержки российского экипажа МКС готовит сюрприз космонавтам на День Победы - сеансы общения с ветеранами и родными, сообщили РИА Новости в службе психподдержки.
"Мы будем готовить не просто подарки какие-то, а встречу с интересными людьми. Живое общение - это всегда гораздо интереснее, нежели какие-то атрибуты. Это могу быть и ветераны войны, и ветераны отряда космонавтов, и друзья космонавтов, и родственники, может быть, творческие личности. Мы будем готовить некий сюрприз, поэтому до конца карты не буду раскрывать", - сказали в службе.
Кроме того, на медиасервер МКС 9 мая будут загружены видео исторического Парада Победы 24 июня 1945 года и парада на Красной площади 2020 года.
Планируется, что 9 мая встречать на МКС День Победы будут стартующие 9 апреля российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди. В начале мая к МКС планируется запуск американского корабля Crew Dragon с двумя американскими астронавтами.