Психологи подготовят подарок экипажу МКС ко Дню Победы

"Мы будем готовить не просто подарки какие-то, а встречу с интересными людьми. Живое общение - это всегда гораздо интереснее, нежели какие-то атрибуты. Это могу быть и ветераны войны, и ветераны отряда космонавтов, и друзья космонавтов, и родственники, может быть, творческие личности. Мы будем готовить некий сюрприз, поэтому до конца карты не буду раскрывать", - сказали в службе.