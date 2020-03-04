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75 лет Великой Победы
2020-03-04T04:41+0300
https://ria.ru/20200304/1568122928.html
Психологи подготовят подарок экипажу МКС ко Дню Победы
https://cdn25.img.ria.ru/images/147637/55/1476375555_0:304:3067:2029_1036x0_80_0_0_d35066b79b33909f4584a7d62d52c2fb.jpg
РИА Новости

Психологи подготовят подарок экипажу МКС ко Дню Победы

04:41 04.03.2020
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© NASAМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© NASA
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Служба психологической поддержки российского экипажа МКС готовит сюрприз космонавтам на День Победы - сеансы общения с ветеранами и родными, сообщили РИА Новости в службе психподдержки.
"Мы будем готовить не просто подарки какие-то, а встречу с интересными людьми. Живое общение - это всегда гораздо интереснее, нежели какие-то атрибуты. Это могу быть и ветераны войны, и ветераны отряда космонавтов, и друзья космонавтов, и родственники, может быть, творческие личности. Мы будем готовить некий сюрприз, поэтому до конца карты не буду раскрывать", - сказали в службе.
Кроме того, на медиасервер МКС 9 мая будут загружены видео исторического Парада Победы 24 июня 1945 года и парада на Красной площади 2020 года.
Планируется, что 9 мая встречать на МКС День Победы будут стартующие 9 апреля российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди. В начале мая к МКС планируется запуск американского корабля Crew Dragon с двумя американскими астронавтами.
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75 лет Великой ПобедыИван ВагнерКристофер КэссидиДень ПобедыМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаАнатолий Иванишин
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