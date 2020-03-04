Байден победил на праймериз в Виргинии

Виргиния отправляет на партийный съезд 99 делегатов, для победы необходим 1991 голос. Голоса распределяются пропорционально между кандидатами, набравшими более 15% голосов.

На праймериз во вторник будут распределены 1357 делегатов на партийный съезд от 14 штатов - это более трети общего числа делегатов, которые в июле выдвинут номинанта демократов в президенты.