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2020-03-04T04:22+0300
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Байден победил на праймериз в Виргинии
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РИА Новости

Байден победил на праймериз в Виргинии

04:22 04.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Бывший вице-президент США Джо Байден победил на праймериз демократов в Виргинии, свидетельствуют результаты подсчета 99% голосов.
Байден набирает 54,4% голосов, Берни Сандерс 23%. Больше никто из демократов не набрал более 15% голосов и не получит делегатов от штата.
Виргиния отправляет на партийный съезд 99 делегатов, для победы необходим 1991 голос. Голоса распределяются пропорционально между кандидатами, набравшими более 15% голосов.
На праймериз во вторник будут распределены 1357 делегатов на партийный съезд от 14 штатов - это более трети общего числа делегатов, которые в июле выдвинут номинанта демократов в президенты.
Джо Байден
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Берни СандерсДжозеф БайденВиргинияСШАВ мире
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