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2020-03-04T04:17+0300
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В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1000 человек
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РИА Новости

В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1000 человек

04:17 04.03.2020
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© REUTERS / Kim Kyung-Hoon Пассажиры покидают круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
Пассажиры покидают круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Пассажиры покидают круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
ТОКИО, 4 мар – РИА Новости. Число заразившихся новым типом коронавируса в Японии достигло 1000 человек, скончались 12, сообщило агентство Киодо.
Большинство из них – 706 человек – это пассажиры и члены экипажа круизного судна Diamond Princеss, 14 входили в состав групп, эвакуированных из Китая чартерными рейсами. В 27 из 47 префектур Японии подтверждено 280 случаев заражения, состояние 59 человек оценивается как тяжелое – проводится искусственная вентиляция легких или они находятся в реанимации. Почти все люди с признаками заражения были госпитализированы, на сегодняшний день выздоровели и выписались из больниц 210 человек.
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Наибольшее число зараженных – на самом северном острове Японии губернаторстве Хоккайдо: утром в среду там было зафиксировано 79 случаев. С прошлой пятницы в губернаторстве введен режим чрезвычайного положения, жителям было рекомендовано без лишней необходимости не покидать своих домов.
В Японии отменены массовые мероприятия, с начала недели закрыты большинство школ. В Токио и Осаке не будут проводиться традиционные праздники любования сакурой, цветение которой в этом году выпадает на вторую половину марта. С субботы и до середины марта закрыты "Диснейленд" и другие парки аттракционов. Соревнования по сумо, бейсболу и другим видам спорта, а также некоторые концерты и показы мод проходят без зрителей с прямыми трансляциями.
Рост числа заболеваний вызвал ажиотажные покупки медицинских масок, дезинфицирующих средств – они исчезли с полок магазинов еще две недели назад и появились в интернете по завышенным в несколько раз ценам. Конец прошлой недели ознаменовался дефицитом туалетной бумаги и салфеток: там, где они появляются в продаже, выдают по одной упаковке в одни руки или на семью.
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Коронавирус COVID-19Diamond PrincessРаспространение нового коронавирусаЯпонияВ мире
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