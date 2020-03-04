Байден выиграл праймериз в Алабаме, прогнозирует СМИ

Официальные результаты голосования пока не подсчитаны. Штат отправляет на съезд демократов 52 делегата, которые распределяются пропорционально по числу голосов, набранных кандидатами на праймериз.

Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих методах статистической обработки частичных результатов. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом и в большинстве случаев совпадают с окончательным результатом подсчета голосов.

На праймериз во вторник будут распределены 1357 делегатов на партийный съезд. Это примерно треть от 3979 избираемых делегатов съезда. Для выдвижения в президенты необходим 1991 голос. Всего в "супервторник" голосуют 14 штатов, американцы за рубежом и жители Американского Самоа в Тихом океане.