Байден набирает более половины голосов на праймериз в Виргинии

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Бывший вице-президент США Джо Байден набирает более половины голосов на праймериз Демократической партии в Виргинии, свидетельствуют промежуточные результаты подсчета голосов.
После подсчета 65% голосов Байден набирает в этом штате 55%, Берни Сандерс - 22,7%, на третьем месте Элизабет Уоррен с 10%.
Виргиния отправляет на партийный съезд 99 делегатов, для победы необходим 1991 голос. Голоса распределяются пропорционально между кандидатами.
На праймериз во вторник будут распределены 1357 делегатов на партийный съезд.