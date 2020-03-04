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Байден набирает более половины голосов на праймериз в Виргинии
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РИА Новости

Байден набирает более половины голосов на праймериз в Виргинии

04:04 04.03.2020
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© REUTERS / Jim UrquhartКандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
© REUTERS / Jim Urquhart
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Бывший вице-президент США Джо Байден набирает более половины голосов на праймериз Демократической партии в Виргинии, свидетельствуют промежуточные результаты подсчета голосов.
После подсчета 65% голосов Байден набирает в этом штате 55%, Берни Сандерс - 22,7%, на третьем месте Элизабет Уоррен с 10%.
Виргиния отправляет на партийный съезд 99 делегатов, для победы необходим 1991 голос. Голоса распределяются пропорционально между кандидатами.
На праймериз во вторник будут распределены 1357 делегатов на партийный съезд.
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