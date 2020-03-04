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Трамп дразнит Блумберга за то, что тот облизывал пальцы
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РИА Новости

Трамп дразнит Блумберга за то, что тот облизывал пальцы

04:02 04.03.2020
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© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Carolyn Kaster
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дразнит в Twitter кандидата в президенты Майка Блумберга за то, что тот облизывал пальцы.
В интернете широко разошлось видео, на котором Блумберг в ходе предвыборной встречи достает небольшой кусок пиццы из коробки, а затем облизывает четыре пальца своей руки, державшей пиццу.
"Мини-Майк, не лижи свои грязные пальцы. Это и антисанитарно, и опасно для тебя и других!" - написал Трамп, присовокупив видео с Блумбергом, поставленное на повтор.
Блумберг потратил уже более полумиллиарда долларов на свою предвыборную кампанию. Он пропустил четыре первых штата, где проводилось голосование в рамках праймериз Демократической партии, и впервые появился в бюллетенях во "супервторник" 3 марта, когда голосуют 14 штатов.
Трамп дразнит Блумберга "мини-Майком", поскольку тот ниже Трампа ростом. Рост Блумберга - 1 метр 73 сантиметра, а Трампа - 1 метр 90 сантиметров.
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