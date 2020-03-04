Трамп дразнит Блумберга за то, что тот облизывал пальцы

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп дразнит в Twitter кандидата в президенты Майка Блумберга за то, что тот облизывал пальцы.

В интернете широко разошлось видео, на котором Блумберг в ходе предвыборной встречи достает небольшой кусок пиццы из коробки, а затем облизывает четыре пальца своей руки, державшей пиццу.

Mini Mike, don’t lick your dirty fingers. Both unsanitary and dangerous to others and yourself! pic.twitter.com/LsKLZNeZL9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2020

"Мини-Майк, не лижи свои грязные пальцы. Это и антисанитарно, и опасно для тебя и других!" - написал Трамп, присовокупив видео с Блумбергом, поставленное на повтор.

Блумберг потратил уже более полумиллиарда долларов на свою предвыборную кампанию. Он пропустил четыре первых штата, где проводилось голосование в рамках праймериз Демократической партии, и впервые появился в бюллетенях во "супервторник" 3 марта, когда голосуют 14 штатов.