Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Новый коронавирус редко поражает детей и подростков. Об этом свидетельствует статистика, подготовленная на основе данных центра по контролю и профилактике заболеваний КНР , пишут " Известия ".

Эксперты изучили более 70 тысяч случаев заболеваемости Covid-19 в период до 11 февраля 2020 года. Так, на возрастные категории от нуля до десяти лет и от десяти до 19 приходится по одному проценту зараженных.

По мнению директора института медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александра Лукашева, этот вопрос нуждается в детальном изучении.

"Вполне возможно, что вирус действительно не очень опасен для детей, но пока информации на этот счет недостаточно", — отметил специалист.

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса. Она подчеркивает, что в группе риска находятся пожилые люди.

"Иммунная система человека с возрастом ослабевает и становится более восприимчива к инфекциям. Наличие хронических заболеваний часто служит причиной развития осложнений", — рассказала Ведунова.

По словам заведующего инфекционным отделением университетской клиники H-Clinic РУДН Данилы Коннова, коронавирус может передаваться от матери к ребенку, однако это достаточно редкое событие.

"Плацента является уникальным органом, защищающим ребенка от инфекций матери. Если женщина заболела коронавирусом непосредственно перед родами и сохраняет выделение патогена, то есть шанс, что она может заразить ребенка при контакте с ним сразу после рождения", — заключил он.

Общее число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет 93 088 человек, умерли 3203. Больше всего заболевших в Китае, Южной Корее, Италии и Иране.