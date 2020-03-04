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В США поместят на карантин побывавшие в Европе военные корабли
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РИА Новости

В США поместят на карантин побывавшие в Европе военные корабли

03:48 04.03.2020 (обновлено: 05:53 04.03.2020)
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© Фото : Спутник, Александр Заболотный  / Перейти в фотобанкФлагманский корабль шестого флота США Mount Whitney
Флагманский корабль шестого флота США Mount Whitney
© Фото : Спутник, Александр Заболотный
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Флагманский корабль шестого флота США Mount Whitney. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Корабли Шестого флота ВМС США, побывавшие в любом из европейских портов, поместят на двухнедельный карантин до того, как они смогут зайти в следующий порт, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей ВМС.
Ранее телеканал сообщил, что военно-морские силы США приняли решение о введении карантина для всех своих кораблей, которые делали остановки в Тихом океане, из-за опасений, связанных с коронавирусом. Таким образом, все корабли ВМС США, побывавшие в странах Тихоокеанского региона, должны в течение 14 дней оставаться в море для отслеживания возможного проявления симптомов коронавируса у моряков.
"Совместно с другими флотами мы установили 14-дневный период между заходом кораблей в порт, чтобы позволить провести обследование экипажа", - приводит телеканал слова представителя Шестого флота командира Кайла Рэинса.
Шестой флот ВМС США действует преимущественно в Средиземном море, его штаб находится в Неаполе. Однако корабли этого соединения регулярно совершают походы в Черное и Балтийское моря, а также на север Европы.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаВоенно-морские силы СШАЕвропаСШАВ мире
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