В США поместят на карантин побывавшие в Европе военные корабли

"Совместно с другими флотами мы установили 14-дневный период между заходом кораблей в порт, чтобы позволить провести обследование экипажа", - приводит телеканал слова представителя Шестого флота командира Кайла Рэинса.

Шестой флот ВМС США действует преимущественно в Средиземном море, его штаб находится в Неаполе. Однако корабли этого соединения регулярно совершают походы в Черное и Балтийское моря, а также на север Европы.