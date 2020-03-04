Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T03:44+0300
https://ria.ru/20200304/1568122575.html
Байден выиграл праймериз в Северной Каролине, прогнозируют СМИ
https://cdn22.img.ria.ru/images/100481/23/1004812345_0:107:3077:1838_1036x0_80_0_0_fa156e286f6d84a07a34c62b45da016c.jpg
РИА Новости

Байден выиграл праймериз в Северной Каролине, прогнозируют СМИ

03:44 04.03.2020
456
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. Бывший вице-президент США Джо Байден выиграл первичные выборы (праймериз) Демократической партии в штате Северная Каролина, прогнозируют телеканалы CNN и Fox News
По данным телеканалов, Байден обошел своего главного соперника по выборам сенатора Берни Сандерса.
Ранее СМИ выпустили прогноз, что Байден выиграл и другой крупный штат – Виргинию.
Во вторник в 14 штатах США проходят первичные партийные выборы (праймериз) среди кандидатов в президенты от Демократической партии, на них будет распределено 1344 делегатов. Выборы проходят в Алабаме, Арканзасе, Виргинии, Вермонте, Калифорнии, Колорадо, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме, Северной Каролине, Теннеси, Техасе, Юте, а также в Американском Самоа. В Северной Каролине борьба велась за голоса 110 делегатов партийного съезда. Для победы на съезде нужен как минимум 1991 голос делегата из 3979.
Ведущие СМИ США прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих методах статистической обработки частичных результатов. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом и в большинстве случаев совпадают с окончательным результатом подсчета голосов.
Кандидат в президенты США от демократической партии Берни Сандерс
03:11
Сандерс победил на праймериз демократов в Вермонте, прогнозирует СМИ
100001
Обсудить 0
Джозеф БайденДемократическая партия СШАСШАСеверная КаролинаВ мире
Рекомендуем
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Университете Висконсин-Милуоки
Трамп прокомментировал выход Буттиджича из президентской гонки
Сторонники президента США Дональда Трампа во время его предвыборного выступления в штате Нью-Гэмпшир
Расист, коммунист и любимец черных. Кого выберут в "супервторник"
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Полиция завела дело после пожара в храме монастыря под Черниговом
Республика Зимбабве
Российские мусульмане открыли в Африке мечеть и школу
Сторонники кандидата в президенты США Берни Сандерса во время предвыборного мероприятия
Победить Трампа может только вирус. Это уже официально
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Казанский Кремль в Казани
Победители чемпионата по джиу-джитсу в Казани получили путевки в хадж
Уникальный иконостас из резного камня из Грузии появится в Москве
Совет раввинов назвал смелым решение Ватикана по архивам Пия XII
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Женские ноги
Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным
Туристы в Москве
Москва заявлена в нескольких номинациях премии World Travel Awards
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви
Священник: решения в связи с коронавирусом - в компетенции Синода
Депутат от партии Действие и солидарность Сергей Литвиненко
Оппозиция Молдавии готовит новый вотум недоверия главе МИД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:24Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17
12:23В Германии число случае заболевания коронавирусом выросло до 240
12:22Песков: понятие "государствообразующий народ" не ущемляет ничьи права
12:22Иранский посол назвал перспективные сферы для сотрудничества с Россией
12:21В Кремле заявили о выполнении мер по защите президента от коронавируса
12:21В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Эрдогана
12:20В Москве не осложнялась ситуация с коронавирусом, заявил Песков
12:18Россия проанализирует обращение властей Абхазии об отравлении Бжании
12:16Умер адмирал флота Алексей Сорокин
12:14Медики рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом украинца
12:14ВЦИОМ узнал, сколько россиян считают себя фрилансерами и самозанятыми
12:10В МИД оценили возможность подключения Китая к переговорам по СНВ
12:10В Израиле более тысячи школьников поместили на карантин из-за COVID-19
12:09В Австралии ограничили продажу туалетной бумаги из-за коронавируса
12:05В Подмосковье главврач опроверг данные о побеге пациента из больницы
12:02Ученые НАСА обнаружили на Марсе странную дыру
12:01В МИД призвали не спекулировать по поводу доклада МАГАТЭ по Ирану
11:59В Таджикистане временно закрыто посещение мечетей из-за коронавируса
11:54Иранский посол рассказал об усилиях по борьбе с коронавирусом
11:51КНР выступила против того, чтобы COVID-19 называли "китайским вирусом"
Лента новостейМолния