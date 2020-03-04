Мать ребенка с ожогами глаз рассказала об инциденте в московской школе

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Мать одного из пострадавших детей, получивших ожоги роговицы в московской школе, Светлана Старухина поделилась подробностями случившегося в беседе с телеканалом Мать одного из пострадавших детей, получивших ожоги роговицы в московской школе, Светлана Старухина поделилась подробностями случившегося в беседе с телеканалом РЕН ТВ

Накануне 25 детей обратились за медицинской помощью из-за ожогов глаз. Инцидент произошел в школе № 1415: учительница первого класса для обеззараживания воздуха на перемене использовала кварцевую лампу и забыла ее выключить. Прокуратура начала проверку, педагогу грозит увольнение.

"Он (ребенок.— Прим. ред.) пожаловался на боль в глазах. Они покраснели. Потекли слезы, ребенок не может открыть полностью глаза, не может находиться на свету. Красное лицо. Вечером повезли в Морозовскую больницу к дежурному офтальмологу. Там установили ожог роговицы", — рассказала женщина.

Отмечается, что изначально она подумала, что у ребенка аллергия.

"В зависимости от того, кто и где сидел (в классе. — Прим. ред.), у всех (пострадавших. — Прим. ред.) разные степени ожогов", — заключила Светлана.

По данным столичных властей, в школах будут использоваться исключительно бактерицидные лампы закрытого типа. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла ситуацию на контроль.