Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T09:24+0300
https://ria.ru/20200304/1568122498.html
Мать ребенка с ожогами глаз рассказала об инциденте в московской школе
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568122452_0:21:662:393_1036x0_80_0_0_f0aee22fa09488c0412621b97d527f82.jpg
РИА Новости

Мать ребенка с ожогами глаз рассказала об инциденте в московской школе

03:28 04.03.2020 (обновлено: 09:24 04.03.2020)
25591
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Мать одного из пострадавших детей, получивших ожоги роговицы в московской школе, Светлана Старухина поделилась подробностями случившегося в беседе с телеканалом РЕН ТВ.
Накануне 25 детей обратились за медицинской помощью из-за ожогов глаз. Инцидент произошел в школе № 1415: учительница первого класса для обеззараживания воздуха на перемене использовала кварцевую лампу и забыла ее выключить. Прокуратура начала проверку, педагогу грозит увольнение.
Работники санитарно-карантинного контроля в аэропорту Владивостока
03:09
Эколог рассказал, как лучше всего очистить офис от вирусов
"Он (ребенок.— Прим. ред.) пожаловался на боль в глазах. Они покраснели. Потекли слезы, ребенок не может открыть полностью глаза, не может находиться на свету. Красное лицо. Вечером повезли в Морозовскую больницу к дежурному офтальмологу. Там установили ожог роговицы", — рассказала женщина.
Отмечается, что изначально она подумала, что у ребенка аллергия.

"В зависимости от того, кто и где сидел (в классе. — Прим. ред.), у всех (пострадавших. — Прим. ред.) разные степени ожогов", — заключила Светлана.

По данным столичных властей, в школах будут использоваться исключительно бактерицидные лампы закрытого типа. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла ситуацию на контроль.
Кварцевые бактерицидные лампы используются для уничтожения бактерий, вирусов и других простейших организмов. Они широко применяются в бытовых условиях для профилактики и лечения вирусных заболеваний, а также для дезинфекции предметов.
Школьный коридор
28 февраля, 10:51
В Хакасии школьники пострадали из-за действия бактерицидной лампы
210161554935
Обсудить 15
РоссияОльга ЯрославскаяМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Очевидно что в обязанности учителя не входит кварцевание помещений школы это должен делать медицинский работник по графику во время когда в школе не проводятся занятия и нет детей... Если руководство школы принуждала к этому учителей или что еще хуже допустило самоуправство то они более ответственны за все это и так же должны быть уволены.
4 марта, 04:53
ППетр
7800102
Истерия по поводу этих вирусов уже без всяких вирусов детей калечит. Под суд эту училку одержимую. Бедные дети, вот так и доверь свою кровиночку учителям этим.
4 марта, 08:32
ТХТолькоЗа Хорошее
4000041
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Женские ноги
Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным
Афганские мужчины празднуют заключение соглашения между США и движением Талибан
США капитулировали в Афганистане. Украине приготовиться
Иркутский чиновник съел вещдок во время задержания
Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей
Конфликт между педагогом и учеником в школе № 113
Где найти управу на неадекватных подростков, которые травят учителей
Кадры с места гибели отца и дочери на масленичных гуляньях
Появилось видео с места гибели отца и дочери на масленичных гуляньях
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Комплекс ЗАК-57 Деривация-ПВО калибром 57
Зачистить небо: на что способен перспективный комплекс "Деривация-ПВО"
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Психолог оценила реакцию блогера на трагедию в банном комплексе
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Казани возбудили дело против женщины, напавшей на двух сыновей
Сторонники кандидата в президенты США Берни Сандерса во время предвыборного мероприятия
Победить Трампа может только вирус. Это уже официально
Автомобиль Газель NN на выставке транспорта Comtrans 2019
Конкуренция по-американски: санкции вынудили ГАЗ продавать активы
Тележурналист Владислав Листьев
Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК выясняет причину смерти супружеской пары в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:24Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17
12:23В Германии число случае заболевания коронавирусом выросло до 240
12:22Песков: понятие "государствообразующий народ" не ущемляет ничьи права
12:22Иранский посол назвал перспективные сферы для сотрудничества с Россией
12:21В Кремле заявили о выполнении мер по защите президента от коронавируса
12:21В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Эрдогана
12:20В Москве не осложнялась ситуация с коронавирусом, заявил Песков
12:18Россия проанализирует обращение властей Абхазии об отравлении Бжании
12:16Умер адмирал флота Алексей Сорокин
12:14Медики рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом украинца
12:14ВЦИОМ узнал, сколько россиян считают себя фрилансерами и самозанятыми
12:10В МИД оценили возможность подключения Китая к переговорам по СНВ
12:10В Израиле более тысячи школьников поместили на карантин из-за COVID-19
12:09В Австралии ограничили продажу туалетной бумаги из-за коронавируса
12:05В Подмосковье главврач опроверг данные о побеге пациента из больницы
12:02Ученые НАСА обнаружили на Марсе странную дыру
12:01В МИД призвали не спекулировать по поводу доклада МАГАТЭ по Ирану
11:59В Таджикистане временно закрыто посещение мечетей из-за коронавируса
11:54Иранский посол рассказал об усилиях по борьбе с коронавирусом
11:51КНР выступила против того, чтобы COVID-19 называли "китайским вирусом"
Лента новостейМолния