Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином у ЦБ акций Сбербанка

Исходя из слов замглавы Минфина Владимира Колычева, в 2020 году будет перечислено 350 миллиардов рублей в виде денежных средств и 150 миллиардов рублей прав требований ЦБ к Сбербанку по субордам, в 2021 году - 300 миллиардов рублей денежных средств и 350 миллиардов рублей прав требований по депозитам ВЭБа, а далее будут только денежные перечисления.