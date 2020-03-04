Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T03:24+0300
https://ria.ru/20200304/1568122463.html
Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином у ЦБ акций Сбербанка
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567819343_0:317:3078:2048_1036x0_80_0_0_2d5b03f4da3b886dce0571fef27cbf93.jpg
РИА Новости

Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином у ЦБ акций Сбербанка

03:24 04.03.2020
381
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПленарное заседание Государственной Думы РФ
Пленарное заседание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Пленарное заседание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Госдума в среду рассмотрит в первом чтении два правительственных законопроекта, касающихся покупки кабмином РФ у Банка России пакета акций Сбербанка.
Один предусматривает поэтапный выкуп акций у ЦБ за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости - средней цены за шесть месяцев до даты первой сделки. Предполагается также, что по этой же цене оферту миноритариям Сбербанка выставит ЦБ, причем уже на первом этапе продажи.
Стенд Сбербанка
19 февраля, 14:53
S&P: сделка по Сбербанку может помочь вернуть инфляцию в России к 4%
Глава Минфина Антон Силуанов ранее оценивал, что стоимость выкупаемого пакета составит около 2,5 триллиона рублей. Его первую часть планируется выкупить за 1,2 триллиона рублей уже этой весной, оставшиеся акции - по мере накопления средств в ФНБ, в этом году или уже в следующем.
Другой законопроект устанавливает порядок перечисления части доходов ЦБ от этой продажи в бюджет и казну РФ. В бюджет будут перечисляться денежные средства, а в казну передаваться права требования ЦБ к Сбербанку по договорам субординированного кредита (в объеме до 150 миллиардов рублей), а также к ВЭБу по депозитным договорам (до 350 миллиардов рублей). Причем правительство будет вправе принять в казну эти права требования по их балансовой стоимости на день передачи.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
25 февраля, 13:02
Песков рассказал о спорах Путина с Кудриным и Грефом по проектам
Предполагается, что у ЦБ по итогам сделки останется 700 миллиардов рублей, а остальные средства и права требования он поэтапно перечислит в бюджет и казну РФ до 1 июня соответствующего года: 500 миллиардов рублей в 2020 году, 650 миллиардов в 2021 году, 400 миллиардов в 2022 году, оставшуюся сумму в 2023 году. Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в понедельник предложила перенести на 1 декабря предельный срок перечисления этих доходов. Этот вопрос может быть рассмотрен перед вторым чтением, пояснил РИА Новости первый зампред комитета по бюджету и налогам Глеб Хор.
Исходя из слов замглавы Минфина Владимира Колычева, в 2020 году будет перечислено 350 миллиардов рублей в виде денежных средств и 150 миллиардов рублей прав требований ЦБ к Сбербанку по субордам, в 2021 году - 300 миллиардов рублей денежных средств и 350 миллиардов рублей прав требований по депозитам ВЭБа, а далее будут только денежные перечисления.
Президент России Владимир Путин
00:21
Путин обсудит с кабмином модернизацию магистральной инфраструктуры
3120014
Обсудить 0
Сбербанк РоссииГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Правительство РФЭкономикаПолитика
Рекомендуем
Украинский военнослужащий
Силовики 90 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Выставка Тату в ГМИИ
От Древнего Египта до Леди Гаги. Как татуировки завоевали мир
Ученые в лаборатории
В России придумали, как управлять свойствами керамики
Посетитель международной ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction в ЦДХ
Эксперты выясняли, какие книги улучшают работу мозга и качество жизни
Добыча нефти в России
Вице-президент "Лукойла" рассказал о наступлении эпохи дешевой нефти
Полиция завела дело после пожара в храме монастыря под Черниговом
Республика Зимбабве
Российские мусульмане открыли в Африке мечеть и школу
Женские ноги
Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Казанский Кремль в Казани
Победители чемпионата по джиу-джитсу в Казани получили путевки в хадж
Танкер Проспект Королёва компании Совкомфлот
"Газпром" побеждает: Европа отказывается от американского СПГ
Проверка слуха
Ученые выяснили главную причину потери слуха и знают, как ее устранить
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин подписал концепцию развития системы налогового мониторинга
Здоровое питание по часам
Ученые назвали оптимальную схему питания
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:23В Германии число случае заболевания коронавирусом выросло до 240
12:22Песков: понятие "государствообразующий народ" не ущемляет ничьи права
12:22Иранский посол назвал перспективные сферы для сотрудничества с Россией
12:21В Кремле заявили о выполнении мер по защите президента от коронавируса
12:21В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Эрдогана
12:20В Москве не осложнялась ситуация с коронавирусом, заявил Песков
12:18Россия проанализирует обращение властей Абхазии об отравлении Бжании
12:16Умер адмирал флота Алексей Сорокин
12:14Медики рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом украинца
12:14ВЦИОМ узнал, сколько россиян считают себя фрилансерами и самозанятыми
12:10В МИД оценили возможность подключения Китая к переговорам по СНВ
12:10В Израиле более тысячи школьников поместили на карантин из-за COVID-19
12:09В Австралии ограничили продажу туалетной бумаги из-за коронавируса
12:05В Подмосковье главврач опроверг данные о побеге пациента из больницы
12:02Ученые НАСА обнаружили на Марсе странную дыру
12:01В МИД призвали не спекулировать по поводу доклада МАГАТЭ по Ирану
11:59В Таджикистане временно закрыто посещение мечетей из-за коронавируса
11:54Иранский посол рассказал об усилиях по борьбе с коронавирусом
11:51КНР выступила против того, чтобы COVID-19 называли "китайским вирусом"
11:48Матвиенко в преддверии 8 марта призвала женщин беречь мужчин
Лента новостейМолния