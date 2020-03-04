Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином у ЦБ акций Сбербанка

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Госдума в среду рассмотрит в первом чтении два правительственных законопроекта, касающихся покупки кабмином РФ у Банка России пакета акций Сбербанка.
Один предусматривает поэтапный выкуп акций у ЦБ за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости - средней цены за шесть месяцев до даты первой сделки. Предполагается также, что по этой же цене оферту миноритариям Сбербанка выставит ЦБ, причем уже на первом этапе продажи.
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Глава Минфина Антон Силуанов ранее оценивал, что стоимость выкупаемого пакета составит около 2,5 триллиона рублей. Его первую часть планируется выкупить за 1,2 триллиона рублей уже этой весной, оставшиеся акции - по мере накопления средств в ФНБ, в этом году или уже в следующем.
Другой законопроект устанавливает порядок перечисления части доходов ЦБ от этой продажи в бюджет и казну РФ. В бюджет будут перечисляться денежные средства, а в казну передаваться права требования ЦБ к Сбербанку по договорам субординированного кредита (в объеме до 150 миллиардов рублей), а также к ВЭБу по депозитным договорам (до 350 миллиардов рублей). Причем правительство будет вправе принять в казну эти права требования по их балансовой стоимости на день передачи.
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Предполагается, что у ЦБ по итогам сделки останется 700 миллиардов рублей, а остальные средства и права требования он поэтапно перечислит в бюджет и казну РФ до 1 июня соответствующего года: 500 миллиардов рублей в 2020 году, 650 миллиардов в 2021 году, 400 миллиардов в 2022 году, оставшуюся сумму в 2023 году. Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в понедельник предложила перенести на 1 декабря предельный срок перечисления этих доходов. Этот вопрос может быть рассмотрен перед вторым чтением, пояснил РИА Новости первый зампред комитета по бюджету и налогам Глеб Хор.
Исходя из слов замглавы Минфина Владимира Колычева, в 2020 году будет перечислено 350 миллиардов рублей в виде денежных средств и 150 миллиардов рублей прав требований ЦБ к Сбербанку по субордам, в 2021 году - 300 миллиардов рублей денежных средств и 350 миллиардов рублей прав требований по депозитам ВЭБа, а далее будут только денежные перечисления.