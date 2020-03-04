Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T03:16+0300
https://ria.ru/20200304/1568122422.html
Эмир Катара пообещал главе Афганистана помочь в диалоге с талибами
https://cdn23.img.ria.ru/images/155559/76/1555597631_0:194:2730:1730_1036x0_80_0_0_816ff93c1f6c5bc3de58fc6a901c51be.jpg
РИА Новости

Эмир Катара пообещал главе Афганистана помочь в диалоге с талибами

03:16 04.03.2020
183
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЭмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани . Архивное фото
ДОХА, 4 мар - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в телефонном разговоре во вторник вечером с президентом Афганистана Ашрафом Гани пообещал продолжить усилия, чтобы наладить диалог между афганским правительством и радикальным движением "Талибан" для достижения мирного соглашения между ними, сообщило Катарское агентство новостей QNA.
Они обсудили ситуацию в Афганистане в связи с мирным соглашением, подписанным в Дохе 29 февраля между афганским движением "Талибан" и США.
"Президент Афганистана отметил усилия Катара, который внес вклад в достижение этого исторического соглашения… Эмир Катара заверил, что эмират продолжит прилагать усилия, которые могут помочь в организации диалога между афганским правительством и "Талибаном" для достижения другого мирного соглашения между двумя сторонами с целью установления безопасности и стабильности в Афганистане", - сообщает агентство.
Согласно договоренности между США и талибами, американские войска должны покинуть Афганистан за 14 месяцев в обмен на отказ "Талибана" от использования территории страны для ведения террористической деятельности против США или их союзников.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 22:27
Трамп провел телефонный разговор с лидером "Талибана"
000010
Обсудить 0
Тамим бен Хамад Аль ТаниАшраф Гани АхмадзайАфганистанКатарТалибанВ мире
Рекомендуем
Мулла Абдул Гани Барадар, глава делегации талибов, и Залмай Халилзад, посланник США по вопросам мира в Афганистане, после подписания соглашения в Дохе, Катар. 29 февраля 2020
СМИ сообщили о контактах правительства Афганистана с "Талибаном"
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Президент США Дональд Трамп беседует с военнослужащими в Афганистане
Трамп уверен в способности Кабула возглавить мирный процесс в стране
Пассажирский самолет
Узбекистан приостановил авиасообщение с Афганистаном и Ираном
Полиция в Афганистане
На востоке Афганистана три мирных жителя погибли при взрыве
Коронавирус
В Катаре выявили два новых случая заражения коронавирусом
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
В Иране прокомментировали вывод американских войск из Афганистана
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали подписание соглашения США и "Талибана"
Доминик Рааб
Глава МИД Великобритании обсудит в Турции ситуацию в Идлибе
Города мира. Осло
Норвежский депутат прокомментировал отказ представителю Крыма в визe
Военные в Ливии
Глава УВКБ ООН оценил гуманитарную ситуацию в Ливии
Мулла Абдул Гани Барадар, глава делегации талибов, и Залмай Халилзад, посланник США по вопросам мира в Афганистане, после подписания соглашения в Дохе, Катар
В МИД Китая прокомментировали подписание соглашения США и "Талибана"
Афганские мужчины празднуют заключение соглашения между США и движением Талибан
США капитулировали в Афганистане. Украине приготовиться
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
Сирийская армия ведет ожесточенные бои за город Саракеб в Идлибе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:23В Германии число случае заболевания коронавирусом выросло до 240
12:22Песков: понятие "государствообразующий народ" не ущемляет ничьи права
12:22Иранский посол назвал перспективные сферы для сотрудничества с Россией
12:21В Кремле заявили о выполнении мер по защите президента от коронавируса
12:21В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Эрдогана
12:20В Москве не осложнялась ситуация с коронавирусом, заявил Песков
12:18Россия проанализирует обращение властей Абхазии об отравлении Бжании
12:16Умер адмирал флота Алексей Сорокин
12:14Медики рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом украинца
12:14ВЦИОМ узнал, сколько россиян считают себя фрилансерами и самозанятыми
12:10В МИД оценили возможность подключения Китая к переговорам по СНВ
12:10В Израиле более тысячи школьников поместили на карантин из-за COVID-19
12:09В Австралии ограничили продажу туалетной бумаги из-за коронавируса
12:05В Подмосковье главврач опроверг данные о побеге пациента из больницы
12:02Ученые НАСА обнаружили на Марсе странную дыру
12:01В МИД призвали не спекулировать по поводу доклада МАГАТЭ по Ирану
11:59В Таджикистане временно закрыто посещение мечетей из-за коронавируса
11:54Иранский посол рассказал об усилиях по борьбе с коронавирусом
11:51КНР выступила против того, чтобы COVID-19 называли "китайским вирусом"
11:48Матвиенко в преддверии 8 марта призвала женщин беречь мужчин
Лента новостейМолния