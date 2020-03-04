Эмир Катара пообещал главе Афганистана помочь в диалоге с талибами

"Президент Афганистана отметил усилия Катара, который внес вклад в достижение этого исторического соглашения… Эмир Катара заверил, что эмират продолжит прилагать усилия, которые могут помочь в организации диалога между афганским правительством и "Талибаном" для достижения другого мирного соглашения между двумя сторонами с целью установления безопасности и стабильности в Афганистане", - сообщает агентство.