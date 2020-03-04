Эколог рассказал, как лучше всего очистить офис от вирусов

Процесс кварцевания или очистки воздуха с помощью специальной лампы синего цвета многие, наверняка, видели в больницах. Это делается, чтобы "сжечь" все микробы и вирусы в помещении. К сожалению, в офисах такую процедуру почти никогда не проводят, да и она была бы бесполезной, поскольку система кондиционирования воздуха, если ее вовремя не очищать, разносит заразу на большое расстояние. Выходом из ситуации могли бы стать обычные очистители воздуха с одной необычной деталью, о которой рассказал Антон Ястребцев.