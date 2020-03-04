Эколог рассказал, как лучше всего очистить офис от вирусов

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Увлажнители воздуха и кондиционеры в офисе никак не помогают очистить офисный open space от вирусов. Но есть другое бытовое решение, рассказал в интервью радио Sputnik директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.
Процесс кварцевания или очистки воздуха с помощью специальной лампы синего цвета многие, наверняка, видели в больницах. Это делается, чтобы "сжечь" все микробы и вирусы в помещении. К сожалению, в офисах такую процедуру почти никогда не проводят, да и она была бы бесполезной, поскольку система кондиционирования воздуха, если ее вовремя не очищать, разносит заразу на большое расстояние. Выходом из ситуации могли бы стать обычные очистители воздуха с одной необычной деталью, о которой рассказал Антон Ястребцев.
"Кондиционеры никак не влияют на количество микроорганизмов и вирусов в офисе. Наоборот, они только могу ухудшить ситуацию. Я бы рекомендовал использовать очистители воздуха с ультрафиолетовыми лампами или рециркуляторы воздуха с бактерицидными лампами. Пожалуй, это наиболее эффективный способ борьбы", — считает специалист.
Главным минусом такого метода является то, что все эти системы очищают только воздух. Вирусы же в офисах предпочитают "прятаться". Самую большую угрозу несут общественные бытовые приборы и ручки дверей, рассказал Антон Ястребцев в интервью радио Sputnik.
"Вирусы гриппа передаются воздушно-капельным путем, но не только. Ручки дверей, клавиатура, посуда могут спокойно передавать вирусы в офисе. Соответственно при уборке офисов надо уделять особенное внимание ручкам дверей, поверхностям рабочего стола и клавиатурам. Также не стоит пользоваться чужими кружками в офисе. Это все понятно, но мыть руки почаще все-таки тоже надо", — пояснил эксперт.