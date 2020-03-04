Байден победил на праймериз демократов в Виргинии, прогнозируют СМИ

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Бывший вице-президент США Джо Байден победил на праймериз демократов в Виргинии, прогнозирует телеканал Fox News. Аналогичный прогноз дает CNN.
Официальные результаты от штата еще не объявлены.
Виргиния является одним из наиболее крупных штатов, голосующих в ходе "супервторника", он отправляет на съезд Демократической партии 99 делегатов.
Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих методах статистической обработки частичных результатов. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом и в большинстве случаев совпадают с окончательным результатом подсчета голосов.