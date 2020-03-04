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Бассейн для тренировки космонавтов оснастят подводным Wi-Fi
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РИА Новости

Бассейн для тренировки космонавтов оснастят подводным Wi-Fi

02:57 04.03.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКосмонавт на тренировке в гидролаборатории
Космонавт на тренировке в гидролаборатории
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Космонавт на тренировке в гидролаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Центр подготовки космонавтов намерен оснастить гидролабораторию - спецбассейн для тренировок экипажей МКС - подводным Wi-Fi и посредством этого протокола организовывать переговоры между космонавтами и инструкторами, говорится в документации, размещенной на сайте госзакупок.
"Назначение специализированной системы подводной и наземной связи - обеспечение качественной связью двух операторов, снаряженных в скафандры типа "Орлан-ГН" (специальная версия скафандра для подводных тренировок - ред.), и членов испытательно-тренировочной бригады с возможностью объединения абонентов в независимые конференции при проведении испытательно-тренировочных работ", - говорится в документации.
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Гидролаборатория находится на ремонте с 2014 года и до сих пор не сдана в эксплуатацию. Помещение предназначено для подводных тренировок космонавтов в условиях, имитирующих невесомость.
Внутри большого бассейна располагаются копии модулей российского сегмента МКС, на которых космонавты тренируются выходить в открытый космос и проводить работы на внешней поверхности отсеков. В связи с отсутствием доступа в гидролабораторию сейчас экипажи МКС тренируются в обычном плавательном бассейне, а также на наземном тренажере, которые не позволяют отработать выход в открытый космос комплексно.
Ранее начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов назвал причиной задержки ввода в строй гидролаборатории недобросовестного подрядчика. Планируется, что спецбассейн будет введен в строй в ближайшее время.
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