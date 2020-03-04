СМИ: в США могут оплатить незастрахованным гражданам лечение COVID-19

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность оплатить незастрахованным гражданам лечение коронавируса за счет национальной программы по борьбе со стихийными бедствиями, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
В случае стихийных бедствий, например ураганов, федеральная программа полностью покрывает стоимость лечения пострадавших.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Сейчас, по данным газеты, американские центры, занимающиеся национальной программой медицинского страхования, а также службы по оказанию медицинской помощи нуждающимся ведут переговоры об использовании этой программы, чтобы заплатить за лечение зараженных коронавирусом незастрахованных американцев. На сегодняшний день около 27 миллионов граждан США не имеют медицинской страховки.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.