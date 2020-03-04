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В ВОЗ сообщили, сколько необходимо масок для борьбы с коронавирусом
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РИА Новости

В ВОЗ сообщили, сколько необходимо масок для борьбы с коронавирусом

02:36 04.03.2020 (обновлено: 06:43 04.03.2020)
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© РИА Новости / Антон БыстровЛюди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
© РИА Новости / Антон Быстров
Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Порядка 89 миллионов медицинских масок необходимы ежемесячно для борьбы с коронавирусом, подсчитала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Что касается перчаток для осмотра, эта цифра достигает 76 миллионов, в то время как мировой спрос на защитные очки составляет 1,6 миллиона пар в месяц", — говорится в пресс-релизе организации.

По последним данным ВОЗ, общее число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет 90 870 человек. Число зараженных в материковом Китае составляет 80 270 человек, скончались 2981.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Женщина в медицинской маске
02:28
В Буэнос-Айресе в аптеках заканчиваются медицинские маски
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаВОЗВ мире
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