В ВОЗ сообщили, сколько необходимо масок для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Порядка 89 миллионов медицинских масок необходимы ежемесячно для борьбы с коронавирусом, подсчитала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
"Что касается перчаток для осмотра, эта цифра достигает 76 миллионов, в то время как мировой спрос на защитные очки составляет 1,6 миллиона пар в месяц", — говорится в пресс-релизе организации.
По последним данным ВОЗ, общее число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет 90 870 человек. Число зараженных в материковом Китае составляет 80 270 человек, скончались 2981.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.