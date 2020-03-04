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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-04T02:23+0300
https://ria.ru/20200304/1568122124.html
В ЮНИСЕФ заявили, что им надо $19 млн на помощь на северо-западе Сирии
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РИА Новости

В ЮНИСЕФ заявили, что им надо $19 млн на помощь на северо-западе Сирии

02:23 04.03.2020
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© Sputnik / Мохамад Маруф / Перейти в фотобанкСирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
© Sputnik / Мохамад Маруф
Перейти в фотобанк
Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Архивное фото
ЭР-РИЯД, 4 мар - РИА Новости. Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) требуется 19 миллионов долларов для оказания помощи на северо-западе Сирии, заявила РИА Новости представитель ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Джульет Тума.
"Мы нуждаемся (в средствах - ред.) прямо сейчас, когда говорим. Нам в ЮНИСЕФ необходимо 19 миллионов долларов... чтобы сделать все возможное для того, чтобы мы могли доставить помощь на северо-запад (Сирии - ред.)", - заявила Тума в кулуарах второго Международного гуманитарного форума в Эр-Рияде.
Она отметила, что данная сумма необходима только для северо-запада страны, и подчеркнула, что ЮНИСЕФ осуществляет в Сирии крупные гуманитарные операции. "Это ответ на огромный объем гуманитарных потребностей детей в стране", - добавила она.
По словам Тумы, в Сирии 5 миллионов детей, которые нуждаются в помощи.
Согласно распространенному в феврале заявлению заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока, за два с половиной месяца боевых действий на северо-западе Сирии порядка 900 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.
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3 января, 02:09Война в Сирии
ЮНИСЕФ рассказал о насилии над детьми в Идлибе и его окрестностях
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Война в СирииЮНИСЕФСирияООНВ мире
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