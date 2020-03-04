В ЮНИСЕФ заявили, что им надо $19 млн на помощь на северо-западе Сирии

"Мы нуждаемся (в средствах - ред.) прямо сейчас, когда говорим. Нам в ЮНИСЕФ необходимо 19 миллионов долларов... чтобы сделать все возможное для того, чтобы мы могли доставить помощь на северо-запад (Сирии - ред.)", - заявила Тума в кулуарах второго Международного гуманитарного форума в Эр-Рияде.