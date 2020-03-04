В ЮНИСЕФ заявили, что им надо $19 млн на помощь на северо-западе Сирии

ЭР-РИЯД, 4 мар - РИА Новости. Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) требуется 19 миллионов долларов для оказания помощи на северо-западе Сирии, заявила РИА Новости представитель ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Джульет Тума.
"Мы нуждаемся (в средствах - ред.) прямо сейчас, когда говорим. Нам в ЮНИСЕФ необходимо 19 миллионов долларов... чтобы сделать все возможное для того, чтобы мы могли доставить помощь на северо-запад (Сирии - ред.)", - заявила Тума в кулуарах второго Международного гуманитарного форума в Эр-Рияде.
Она отметила, что данная сумма необходима только для северо-запада страны, и подчеркнула, что ЮНИСЕФ осуществляет в Сирии крупные гуманитарные операции. "Это ответ на огромный объем гуманитарных потребностей детей в стране", - добавила она.
По словам Тумы, в Сирии 5 миллионов детей, которые нуждаются в помощи.
Согласно распространенному в феврале заявлению заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока, за два с половиной месяца боевых действий на северо-западе Сирии порядка 900 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.