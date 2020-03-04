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2020-03-04T02:00+0300
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В Израиле число зараженных коронавирусом выросло до 15 человек
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РИА Новости

В Израиле число зараженных коронавирусом выросло до 15 человек

02:00 04.03.2020
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© REUTERS / Aeroporti di RomaПроверка температуры пассажиров в аэропорту Фьюмичино в Риме
Проверка температуры пассажиров в аэропорту Фьюмичино в Риме
© REUTERS / Aeroporti di Roma
Проверка температуры пассажиров в аэропорту Фьюмичино в Риме
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мар - РИА Новости. Ещё у трех израильтян диагностирован коронавирус, один из них вернулся из Италии, сообщило министерство здравоохранения Израиля.
"Еще три пациента с коронавирусом", - говорится в сообщении.
Один из них вернулся из Италии 29 февраля. Сейчас все трое находятся на карантине.
Ранее минздрав Израиля призвал граждан отказаться от полетов в Италию, а также взвесить необходимость посещения других стран из-за коронавируса. Вернувшимся из Италии израильтянам предписано пройти двухнедельный карантин дома.
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Скорость распространения нового коронавируса
Такие же меры действуют для прибывающих из Японии и Южной Кореи, Таиланда, Сингапура и китайских Гонконга и Макао. Ранее в феврале было прекращено авиасообщение с Китаем и закрыт въезд побывавшим там иностранцам.
В субботу минздрав Израиля ввел обязательный карантин и для израильтян, контактировавших с группой южнокорейских туристов, среди которых по возвращении из Израиля были выявлены носители коронавируса. Под карантин уже попали около 200 человек, в том числе 180 школьников из Беер-Шевы, контактировавших с туристической группой. Как сообщает минздрав, группа из Южной Кореи за неделю проехала по всему Израилю, посетив важнейшие туристические и религиозные достопримечательности в Иерусалиме, Нетании, Кейсари, Назорете, Беэр Шеве, Тверии и на Мертвом море.
Нарушение карантина в связи с угрозой распространения коронавируса для вернувшихся из стран Азии может быть уголовным преступлением со сроком наказания до семи лет лишения свободы.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаИерусалимИталияИзраильВ мире
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