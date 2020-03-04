В Госдуме назвали приговор обидчику Шамсутдинова "не слишком мягким"

"Часто люди ссорятся даже в дорожной пробке. И когда человек выходит со стволом и стреляет в соседний автомобиль, никто не пытается рассуждать на предмет того, кто в том автомобиле его спровоцировал. Есть факт того, что человек взял в руки оружие и начал стрелять в людей, которые были абсолютно ему не опасны. Это не враги, это его сослуживцы, чьи-то мужья, чьи-то отцы", — считает Шерин.