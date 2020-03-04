В Госдуме назвали приговор обидчику Шамсутдинова "не слишком мягким"

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с НСН заявил, что не считает "слишком мягким" приговор, вынесенный срочнику Рустаму Мухатову по делу о превышении полномочий в войсковой части поселка Горный в Забайкальском крае и издевательствах над сослуживцами.
Накануне Читинский гарнизонный военный суд приговорил Мухатова к двум годам условно и штрафу в 30 тысяч рублей. Срочник признался, что по приказу сержанта он заставлял сослуживцев по несколько часов выполнять физические упражнения, бил их кулаком в боксерской перчатке, а Рамиля Шамсутдинова однажды пнул, когда тот пошел курить в неположенное время.
По мнению парламентария, разделять ответственность между Шамсутдиновым и Мухатовым некорректно.
"Часто люди ссорятся даже в дорожной пробке. И когда человек выходит со стволом и стреляет в соседний автомобиль, никто не пытается рассуждать на предмет того, кто в том автомобиле его спровоцировал. Есть факт того, что человек взял в руки оружие и начал стрелять в людей, которые были абсолютно ему не опасны. Это не враги, это его сослуживцы, чьи-то мужья, чьи-то отцы", — считает Шерин.
Депутат Госдумы поддерживает вынесение условного приговора Мухатову.
"Пусть даже условный срок, но человек его получил", — заключил он.
При вынесении решения суд учел, что Мухатов признал вину, попросил прощения у потерпевших и возместил им моральный вред.
Убийство сослуживцев
Трагедия в воинской части 54160 в Забайкальском крае произошла 25 октября. При смене караула солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов стал расстреливать сослуживцев из табельного оружия. Восемь человек погибли, еще двое были ранены.
Солдата задержали, Читинский гарнизонный военный суд заключил его под стражу. По статье "Убийство двух и более лиц" молодому человеку грозит срок вплоть до пожизненного. Сам Шамсутдинов объяснил свой поступок дедовщиной и насилием в войсковой части.
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