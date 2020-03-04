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2020-03-04T12:04+0300
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В Госдуме назвали приговор обидчику Шамсутдинова "не слишком мягким"
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РИА Новости

В Госдуме назвали приговор обидчику Шамсутдинова "не слишком мягким"

01:55 04.03.2020 (обновлено: 12:04 04.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСолдат-срочник Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательствах над сослуживцами, перед началом заседания Читинского гарнизонного военного суда
Солдат-срочник Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательствах над сослуживцами, перед началом заседания Читинского гарнизонного военного суда
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с НСН заявил, что не считает "слишком мягким" приговор, вынесенный срочнику Рустаму Мухатову по делу о превышении полномочий в войсковой части поселка Горный в Забайкальском крае и издевательствах над сослуживцами.
Накануне Читинский гарнизонный военный суд приговорил Мухатова к двум годам условно и штрафу в 30 тысяч рублей. Срочник признался, что по приказу сержанта он заставлял сослуживцев по несколько часов выполнять физические упражнения, бил их кулаком в боксерской перчатке, а Рамиля Шамсутдинова однажды пнул, когда тот пошел курить в неположенное время.
По мнению парламентария, разделять ответственность между Шамсутдиновым и Мухатовым некорректно.

"Часто люди ссорятся даже в дорожной пробке. И когда человек выходит со стволом и стреляет в соседний автомобиль, никто не пытается рассуждать на предмет того, кто в том автомобиле его спровоцировал. Есть факт того, что человек взял в руки оружие и начал стрелять в людей, которые были абсолютно ему не опасны. Это не враги, это его сослуживцы, чьи-то мужья, чьи-то отцы", — считает Шерин.

Депутат Госдумы поддерживает вынесение условного приговора Мухатову.

"Пусть даже условный срок, но человек его получил", — заключил он.

При вынесении решения суд учел, что Мухатов признал вину, попросил прощения у потерпевших и возместил им моральный вред.
Рамиль Шамсутдинов
12 января, 14:15
Источник: переквалификация статуса рядового Шамсутдинова невозможна

Убийство сослуживцев

Трагедия в воинской части 54160 в Забайкальском крае произошла 25 октября. При смене караула солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов стал расстреливать сослуживцев из табельного оружия. Восемь человек погибли, еще двое были ранены.
Солдата задержали, Читинский гарнизонный военный суд заключил его под стражу. По статье "Убийство двух и более лиц" молодому человеку грозит срок вплоть до пожизненного. Сам Шамсутдинов объяснил свой поступок дедовщиной и насилием в войсковой части.
Поселок Горный
6 ноября 2019, 16:43
Брат солдата Шамсутдинова опроверг сообщения об угрозе изнасилования
194351191
Обсудить 5
Рамиль ШамсутдиновСтрельба в военной части в ЗабайкальеАлександр ШеринГосдума РФЗабайкальский крайЧитаПроисшествия
Популярные комментарии
Часто люди ссорятся и систематические издевательства совершенно разные понятия.
4 марта, 03:12
Данил Некипелов
2700001
...иногда создается впечатление, что отдельные депутаты находясь на работе не выходят из состояния сна..Солдат позволяющий применять насилие в отношении сослуживцев, просто обязан быть приговорен к реальному отбытию наказания. Почему? Да потому, что, такое поведение в месте, где имеется оружие, зачастую приводит к гибели к расстрелу одних, другими. Поведение выходящее за рамки Устава, обязано караться в ВС очень и очень строго если не жестоко. Без жесткой дисциплины нет армии!
4 марта, 08:11
ИТИван Теркин
1700000
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