В Грузии рассказали, чем занимается лаборатория Лугара в Тбилиси

"Лаборатория Лугара — это богатство нашей страны. Это одна из мощнейших лабораторий в регионе, и она является частью безопасности страны с точки зрения биологической и медицинской защиты. Лаборатория может идентифицировать множество опасных вирусов и бактерий. В биобезопасности существует всего четыре уровня, данная лаборатория удовлетворяет третий уровень, что означает, что там можно работать с самыми страшными патогенами. Там созданы специальные условия для этого, например, такой уровень фильтрации воздуха, чтобы сотрудник, работающий с опасными патогенами, не получил вреда", — заявил Гамкрелидзе в эфире телеканала "Имеди".