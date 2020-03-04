В Грузии рассказали, чем занимается лаборатория Лугара в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 4 мар — РИА Новости. Глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе назвал Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара в Тбилиси "богатством страны" и рассказал, какую деятельность ведет лаборатория.
Деятельность лаборатории ранее не раз критиковали российские власти. На данный момент тестирование анализов пациентов в Грузии на наличие нового коронавируса проходит в данном центре.
"Лаборатория Лугара — это богатство нашей страны. Это одна из мощнейших лабораторий в регионе, и она является частью безопасности страны с точки зрения биологической и медицинской защиты. Лаборатория может идентифицировать множество опасных вирусов и бактерий. В биобезопасности существует всего четыре уровня, данная лаборатория удовлетворяет третий уровень, что означает, что там можно работать с самыми страшными патогенами. Там созданы специальные условия для этого, например, такой уровень фильтрации воздуха, чтобы сотрудник, работающий с опасными патогенами, не получил вреда", — заявил Гамкрелидзе в эфире телеканала "Имеди".
По его словам, в лаборатории хранятся обнаруженные за последние 70 лет патогены, которые могли бы стать опасным оружием в руках террористов.
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"Когда коммунистический блок распался, нуклеарные, химические и биологические основы в разных странах были рассеяны. У нас в Грузии на пятых-шестых местах были такие биологические основы. Все это должно храниться в одном месте под защитой. На вход на ту территорию лаборатории Лугара, где все это хранится, имеют право только пять человек, я туда попасть не могу", — добавил Гамкрелидзе.
Он так же рассказал, что вместе с этим в лаборатории есть вирусологическое отделение, где диагностируются разновидности гриппа. Также есть лаборатория полиомиелита, кори, гепатита, центр генома, бактериальная лаборатория.
Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.
В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями.
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