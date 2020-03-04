Всемирный банк выделяет 12 миллиардов долларов на борьбу с COVID-19

"Пакет помощи для борьбы с COVID-19 будет включать финансирование в объеме до 12 миллиардов долларов, 8 миллиардов из которых будут выделены в ускоренном порядке", - говорится в заявлении банка.

Отмечается, что ВБ поможет развивающимся странам "укрепить систему здравоохранения, в том числе улучшить доступ к медицинским услугам для защиты людей от эпидемии, усилить эпиднадзор за болезнями, активизировать мероприятия в области общественного здравоохранения и сотрудничество с частным сектором в целях уменьшения воздействия на экономику".