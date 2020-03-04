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2020-03-04T01:37+0300
https://ria.ru/20200304/1568121922.html
Всемирный банк выделяет 12 миллиардов долларов на борьбу с COVID-19
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РИА Новости

Всемирный банк выделяет 12 миллиардов долларов на борьбу с COVID-19

01:37 04.03.2020
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© REUTERS / Wana News AgencyДезинфекция мечети в городе Мешхед, Иран
Дезинфекция мечети в городе Мешхед, Иран
© REUTERS / Wana News Agency
Дезинфекция мечети в городе Мешхед, Иран. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. Всемирный банк во вторник объявил о выделении 12 миллиардов долларов в качестве первоначального взноса на борьбу с эпидемией коронавируса.
"Пакет помощи для борьбы с COVID-19 будет включать финансирование в объеме до 12 миллиардов долларов, 8 миллиардов из которых будут выделены в ускоренном порядке", - говорится в заявлении банка.
Отмечается, что ВБ поможет развивающимся странам "укрепить систему здравоохранения, в том числе улучшить доступ к медицинским услугам для защиты людей от эпидемии, усилить эпиднадзор за болезнями, активизировать мероприятия в области общественного здравоохранения и сотрудничество с частным сектором в целях уменьшения воздействия на экономику".
Помощь будет предоставляться по линии входящих во Всемирный банк организаций – Международной ассоциации развития, Международного банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаМеждународная финансовая корпорацияВсемирный банкКитайВ мире
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