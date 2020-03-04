Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T01:25+0300
https://ria.ru/20200304/1568121894.html
Число заразившихся коронавирусом вне Китая превысило десять тысяч
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567749647_0:259:1091:872_1036x0_80_0_0_da6fd13b802feb1b54c4940cf0645401.jpg
РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом вне Китая превысило десять тысяч

01:25 04.03.2020
14855
© REUTERS / WANA NEWS AGENCYДезинфекция мечети в городе Мешхед
Дезинфекция мечети в городе Мешхед
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
Дезинфекция мечети в городе Мешхед
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за последние сутки более 1,7 тысячи новых случаев заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся превысило 10 тысяч человек.
В коммюнике, опубликованном на сайте организации, говорится, что общее число зараженных вне Китая достигло 10 566 человек в 72 странах после того, как за последние 24 часа было зафиксировано 1792 новых случая заражения. Количество летальных исходов возросло до 166 (37 за сутки).
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
Вирус распространился еще на восемь стран, в том числе на Португалию, Саудовскую Аравию, Тунис, Марокко, Латвию, Андорру, Иорданию и Сенегал.
По последним данным ВОЗ, число зараженных в материковом Китае составляет 80 304 человек, скончались 2946. Общее число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет 90 870 человек.
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея. 28 декабря 2020
Вчера, 21:15
У двух россиян в Эмиратах выявили коронавирус
6221412
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаВОЗКитайВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Иркутский чиновник съел вещдок во время задержания
Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей
Афганские мужчины празднуют заключение соглашения между США и движением Талибан
США капитулировали в Афганистане. Украине приготовиться
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по наиболее актуальным международным проблемам
В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции
Пассажир в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
Симптомы коронавируса: как распознать болезнь
Медицинский работник в защитном костюме во временной больнице для лечения пациентов с новым коронавирусом в городе Ухань, провинция Хубэй
В Китае число жертв коронавируса достигло 2912 человек
Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
Число заболевших коронавирусом за пределами Китая превысило семь тысяч
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус
Женские ноги
Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным
Тест на выявление коронавируса
У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
В Москве уточняют диагноз у контактировавших с заболевшим Covid-19
Конфликт между педагогом и учеником в школе № 113
Где найти управу на неадекватных подростков, которые травят учителей
Выписка пациента из больницы Лэйшеншань в городе Ухань
В ВОЗ заявили о снижении числа новых случаев коронавируса в Китае
Лисица Тимофеевна в Кроноцком заповеднике
На Камчатке опубликовали фотографии весенней лисы Тимофеевны
Никита Михалков
Михалков назвал идею упоминания Бога в Конституции справедливой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:22Песков: понятие "государствообразующий народ" не ущемляет ничьи права
12:22Иранский посол назвал перспективные сферы для сотрудничества с Россией
12:21В Кремле заявили о выполнении мер по защите президента от коронавируса
12:21В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Эрдогана
12:20В Москве не осложнялась ситуация с коронавирусом, заявил Песков
12:18Кремль изучит призыв Абхазии расследовать возможное отравление Бжании
12:16Умер адмирал флота Алексей Сорокин
12:14Медики рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом украинца
12:14ВЦИОМ узнал, сколько россиян считают себя фрилансерами и самозанятыми
12:10В МИД оценили возможность подключения Китая к переговорам по СНВ
12:10В Израиле более тысячи школьников поместили на карантин из-за COVID-19
12:09В Австралии ограничили продажу туалетной бумаги из-за коронавируса
12:05В Подмосковье главврач опроверг данные о побеге пациента из больницы
12:02Ученые НАСА обнаружили на Марсе странную дыру
12:01В МИД призвали не спекулировать по поводу доклада МАГАТЭ по Ирану
11:59В Таджикистане временно закрыто посещение мечетей из-за коронавируса
11:54Иранский посол рассказал об усилиях по борьбе с коронавирусом
11:51КНР выступила против того, чтобы COVID-19 называли "китайским вирусом"
11:48Матвиенко в преддверии 8 марта призвала женщин беречь мужчин
11:46Иран заинтересован оставаться в рамках ДНЯО, заявили в МИД
Лента новостейМолния