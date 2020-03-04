Число заразившихся коронавирусом вне Китая превысило десять тысяч

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за последние сутки более 1,7 тысячи новых случаев заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся превысило 10 тысяч человек.
В коммюнике, опубликованном на сайте организации, говорится, что общее число зараженных вне Китая достигло 10 566 человек в 72 странах после того, как за последние 24 часа было зафиксировано 1792 новых случая заражения. Количество летальных исходов возросло до 166 (37 за сутки).
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Вирус распространился еще на восемь стран, в том числе на Португалию, Саудовскую Аравию, Тунис, Марокко, Латвию, Андорру, Иорданию и Сенегал.
По последним данным ВОЗ, число зараженных в материковом Китае составляет 80 304 человек, скончались 2946. Общее число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет 90 870 человек.
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