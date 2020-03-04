В Совфеде оценили позицию Трампа по саммиту "пятерки" Совбеза ООН

"Более нескольких десятков лет ООН обеспечивала мир на нашей планете. К сожалению, в последнее время этот механизм дал сбой, и мы видим, что часто возникают конфликтные ситуации, в которых ООН не может оказать воздействие и влияние на агрессора", — считает Джабаров.