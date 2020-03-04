В Совфеде оценили позицию Трампа по саммиту "пятерки" Совбеза ООН

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал желание президента США Дональда Трампа провести встречу лидеров стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН "хорошей новостью и важным сигналом".
Как ранее рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров, Трамп вслед за лидерами Франции и Китая поддержал инициативу провести саммит "пятерки" постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция).
По мнению сенатора, роль Организации Объединенных Наций в решении мировых конфликтов в последнее время заметно снизилась.
"Более нескольких десятков лет ООН обеспечивала мир на нашей планете. К сожалению, в последнее время этот механизм дал сбой, и мы видим, что часто возникают конфликтные ситуации, в которых ООН не может оказать воздействие и влияние на агрессора", — считает Джабаров.
Он отметил важность проведения саммита "пятерки" Совбеза ООН в сложившихся обстоятельствах.
В начале года Владимир Путин в ходе выступления на пятом Всемирном форуме памяти холокоста предложил провести встречу глав государств — постоянных членов Совбеза ООН. Он заявил, что Москва намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки".
В МИД уточнили, что саммит может пройти на юбилейной сессии Генассамблеи в Нью-Йорке в сентябре, однако договоренность об этом пока отсутствует.
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