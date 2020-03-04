В США опровергли данные о попытках сдержать реакцию Трампа на COVID-19

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Пентагон опроверг во вторник публикацию газеты New York Times, в которой утверждалось, что министр обороны Марк Эспер просил военачальников помочь сдержать реакцию президента Дональда Трампа на распространение коронавируса.

Газета опубликовала во вторник статью под заголовком: "Министр обороны предупредил командующих, чтобы они не устраивали Трампу сюрпризов по коронавирусу". В статье говорится, что Эспер на совещании по видео потребовал от командующих подразделений вооруженных сил сверять свои заявления с аппаратом Пентагона, чтобы не противоречить тому, как реагирует на вспышку вируса верховный главнокомандующий.

Однако Джонатан Рэт Хоффман, помощник министра обороны по связям с общественностью, назвал статью "опасной и неверной".

По его словам, Эспер, напротив, дал командирам "ясные и недвусмысленные полномочия" для принятия любых решений, необходимых для безопасности военнослужащих, работников и членов их семей.

Хоффман заявил, что лично присутствовал на видеоконференции и что Эспер совершенно точно не просил военачальников сверяться с Пентагоном при принятии подобных решений. "Эта статья (New York) Times — нечестное искажение со ссылкой на анонимные источники", - добавил представитель министерства.

В редакции газеты пока не отреагировали на заявления Пентагона.