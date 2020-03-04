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2020-03-04T00:38+0300
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В США опровергли данные о попытках сдержать реакцию Трампа на COVID-19
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РИА Новости

В США опровергли данные о попытках сдержать реакцию Трампа на COVID-19

00:38 04.03.2020
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© REUTERS / Joshua RobertsПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Joshua Roberts
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Пентагон опроверг во вторник публикацию газеты New York Times, в которой утверждалось, что министр обороны Марк Эспер просил военачальников помочь сдержать реакцию президента Дональда Трампа на распространение коронавируса.
Газета опубликовала во вторник статью под заголовком: "Министр обороны предупредил командующих, чтобы они не устраивали Трампу сюрпризов по коронавирусу". В статье говорится, что Эспер на совещании по видео потребовал от командующих подразделений вооруженных сил сверять свои заявления с аппаратом Пентагона, чтобы не противоречить тому, как реагирует на вспышку вируса верховный главнокомандующий.
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Однако Джонатан Рэт Хоффман, помощник министра обороны по связям с общественностью, назвал статью "опасной и неверной".
По его словам, Эспер, напротив, дал командирам "ясные и недвусмысленные полномочия" для принятия любых решений, необходимых для безопасности военнослужащих, работников и членов их семей.
Хоффман заявил, что лично присутствовал на видеоконференции и что Эспер совершенно точно не просил военачальников сверяться с Пентагоном при принятии подобных решений. "Эта статья (New York) Times — нечестное искажение со ссылкой на анонимные источники", - добавил представитель министерства.
В редакции газеты пока не отреагировали на заявления Пентагона.
Трамп публично называл страхи перед коронавирусом "жульничеством демократов", хотя впоследствии умерил свои выражения. В США отмечено уже больше 100 случаев нового вируса, девять человек скончались.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаМарк ЭсперДональд ТрампМинистерство обороны СШАСШАПентагонВ мире
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