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Культура
2020-03-04T07:01+0300
https://ria.ru/20200304/1568121456.html
Менеджер покинул Little Big после новости об участии в Евровидении
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567990019_235:0:2443:1242_1036x0_80_0_0_1ce0c9fa9142f46b2ed5ae767c04ae37.jpg
РИА Новости

Менеджер покинул Little Big после новости об участии в Евровидении

00:42 04.03.2020 (обновлено: 07:01 04.03.2020)
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© YouTube канал "Little Big"Стоп-кадр клипа на песню "FARADENZA" группы "LITTLE BIG"
Стоп-кадр клипа на песню FARADENZA группы LITTLE BIG
© YouTube канал "Little Big"
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. PR-менеджер и директор по развитию группы Little Big Андрей Орехов прекращает свою работу в музыкальном коллективе. Об этом он написал в своем фейсбуке.
Вечером в понедельник стало известно о решении отправить Little Big от России на Евровидении-2020 в Роттердаме. Солист Илья Прусикин пообещал, что выступление группы на конкурсе удивит поклонников.
Стоп-кадр клипа на песню GO BANANAS группы LITTLE BIG
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"Закончил работать в компании Little Big", – заявил Орехов.

После этой публикации некоторые пользователи соцсети предположили, что он якобы принял такое решение из-за новости об участии группы в Евровидении. Однако сам Орехов развеял эти слухи.

"Я ушел из Little Big не из-за Евровидения", – заключил он.

Евровидение пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах благодаря победе их представителя Дункана Лоуренса в прошлом году. Представлявший Россию Сергей Лазарев занял третье место. Он повторил свой результат 2016 года.
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Букмекеры оценили шансы Little Big на победу на Евровидении
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КультураРоссияЕвровидение-2020Ильич (Илья Прусикин)Little BigМузыкаШоу-бизнесСергей ЛазаревРоттердамНидерланды
Популярные комментарии
А вообще кто это??? Широко известная в узких кругах очередная клоака для детей?
4 марта, 07:15
tteplotechnic74
1910006
С сотнями миллионов просмотров - это теперь называется "узкие круги"?? Все милленеалы смотрели, а это далеко не дети.
4 марта, 07:30
Stas Stas
8000113
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