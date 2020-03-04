В Московской консерватории даст концерт Сергей Стадлер

По случаю 250-летнего юбилея со дня рождения знаменитого немецкого композитора прозвучат концерт для скрипки с оркестром (ре мажор, соч. 61), два романса для скрипки с оркестром, фрагменты музыки к балету "Творения Прометея или Могущество музыки и танца", "Леонора №1" и "Леонора №2".