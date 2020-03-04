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2020-03-04T09:52+0300
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В Московской консерватории даст концерт Сергей Стадлер
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РИА Новости

В Московской консерватории даст концерт Сергей Стадлер

09:52 04.03.2020
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© Фото : из архива Сергея СтадлераСкрипач, дирижер, художественный руководитель Петербург-Концерта и главный дирижер Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергей Стадлер
Скрипач, дирижер, художественный руководитель Петербург-Концерта и главный дирижер Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергей Стадлер
© Фото : из архива Сергея Стадлера
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В большом зале Московской консерватории имени П. И. Чайковского симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением Сергея Стадлера 19 марта исполнит произведения Бетховена, сообщает пресс-служба организатора.
По случаю 250-летнего юбилея со дня рождения знаменитого немецкого композитора прозвучат концерт для скрипки с оркестром (ре мажор, соч. 61), два романса для скрипки с оркестром, фрагменты музыки к балету "Творения Прометея или Могущество музыки и танца", "Леонора №1" и "Леонора №2".
За дирижерским пультом — художественный руководитель оркестра, скрипач, народный артист России, профессор Сергей Стадлер.
Начало концерта — в 19:00
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100000
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